"БКС МИ" повысил целевую цену акций Blackstone до $123

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Blackstone со $108 до $123 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Blackstone 20 июля отчиталась за 2К23: распределяемая прибыль составила $0,93 против $,49 годом ранее - выше консенсуса ($0,92). Причиной стал рост комиссионных активов на 7%, но объемы реализации резко упали на фоне непростой конъюнктуры финансового рынка. Совокупный объем средств под управлением (AUM) превысил отметку в $1 трлн, что на 6% выше прошлого года. Мы считаем, что у Blackstone мощный долгосрочный потенциал роста, особенно за счет роста комиссионных AUM, таким образом большее количество инструментов станет доступным за комиссию", - пишут аналитики.

Они обращают внимание на рекордный объем избыточных денежных средств у компании ($195 млрд) - то есть она может выиграть при диспропорциях рынка и купить активы со скидкой, подчеркивается в комментарии. Несмотря на слабую динамику рынка во 2К23 Blackstone привлекла $30 млрд, что, на взгляд экспертов "БКС МИ", говорит о хороших возможностях и силе бренда.

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