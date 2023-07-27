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27 июля 2023 года 09:18

Возможен рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов в четверг - ПСБ

Возможен рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На рынке ОФЗ в среду преобладал позитивный настрой, - отмечает эксперт. - Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,19% (-2 б.п.). Аукционы Минфина прошли с существенным перевесом заявок на флоатеры. Ведомство разместило ОФЗ-ПК 29024 на 103 млрд руб. по номиналу при спросе 206,6 руб. Размещение 15-летних классических ОФЗ-ПЛ 26243 прошло в объеме 11,6 млрд руб. при спросе 20,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 11,1% (+9 б.п. к вторичному рынку)".

Итоги аукционов, на взгляд Монастыршина, демонстрируют высокие опасения инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 июля составила 0,23%, годовая выросла до 4,0% (3,6% на 17 июля). По оценкам аналитика ПСБ, эффект переноса в цены ослабления рубля в ближайшее время будет способствовать дальнейшему росту инфляции. Вышедшие недельные данные по инфляции в РФ могут снизить оптимизм покупателей на рынке рублевых облигаций. Эксперт видит риски роста доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ


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