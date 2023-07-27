Возможен рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов в четверг - ПСБ

Возможен рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На рынке ОФЗ в среду преобладал позитивный настрой, - отмечает эксперт. - Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,19% (-2 б.п.). Аукционы Минфина прошли с существенным перевесом заявок на флоатеры. Ведомство разместило ОФЗ-ПК 29024 на 103 млрд руб. по номиналу при спросе 206,6 руб. Размещение 15-летних классических ОФЗ-ПЛ 26243 прошло в объеме 11,6 млрд руб. при спросе 20,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 11,1% (+9 б.п. к вторичному рынку)".

Итоги аукционов, на взгляд Монастыршина, демонстрируют высокие опасения инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 июля составила 0,23%, годовая выросла до 4,0% (3,6% на 17 июля). По оценкам аналитика ПСБ, эффект переноса в цены ослабления рубля в ближайшее время будет способствовать дальнейшему росту инфляции. Вышедшие недельные данные по инфляции в РФ могут снизить оптимизм покупателей на рынке рублевых облигаций. Эксперт видит риски роста доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов.

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