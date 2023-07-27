"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1500 руб. за штуку", открытую 13 июля 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Доходность инвестидеи составила 20%.

"НОВАТЭК" опубликовал финансовые результаты за II кв. 2023 года по МСФО, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Выручка от реализации и EBITDA составили 314,8 млрд руб. и 202,5 млрд руб. соответственно. Прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 62,7 млрд руб. Чистая прибыль за I полугодие 2023 года составила 155,6 млрд руб. Из-за отсутствия отчётов на протяжении 2022 года нет возможности сравнить все финансовые показатели компании. Тем не менее, мы можем оценить динамику чистой прибыли на основе рекомендованных дивидендов за I пол. 2022 года в размере 45 руб. на акцию".

Эксперт полагает, что за 1П23 компания может заплатить промежуточные дивиденды около 26 руб. "Таким образом, чистая прибыль "НОВАТЭКа" снизилась более чем на 70% год к году, - указывает Баженов. - Такая динамика обусловлена более крепким рублём за IП22. По нашим оценкам, следующее полугодие будет сильнее на фоне сохраняющейся девальвации рубля и ожидаемого роста цен на газ в результате аномальной жары в Европе".

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