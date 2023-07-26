.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ провел торги в консолидации перед вердиктом ФРС по ставке, раллировал Ozon и упала Qiwi
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Ресторанный бизнес массово выходит из тени
Минфин провел предварительный анализ эффективности льготы по обнулению НДС для общепита и зафиксировал обеление сектора. Выручка в компаниях – участницах пилотного проекта выросла на 55%, с 42,1 млрд в 1-м квартале 2022 г. (старт действия льготы) до...
 
Без господдержки спрос упадет по всем видам продукции ЛПК - эксперты
Спрос на продукцию лесопромышленного комплекса РФ на внутреннем рынке в 2023 году покажет небольшое снижение относительно предыдущего года по всем видам товаров, за исключением упаковки, если не появится дополнительных мер поддержки. При этом...
 
Минфин намерен упростить открытие бизнеса
Эксперты поддерживают желание Минфина запустить эксперимент по предоставлению гражданам комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", который должен существенно упростить создание организаций и индивидуальных предприятий, но опасаются повторения...
 
26 июля 2023 года 19:37

Рынок акций РФ провел торги в консолидации перед вердиктом ФРС по ставке, раллировал Ozon и упала Qiwi

Москва. 26 июля. Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике; индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2970 пунктов. Продолжили подъем расписки Ozon (+4,2%) и упали расписки Qiwi (-7,5%) на корпоративных новостях об ограничении движения средств клиентов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2970,42 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался до 2982,47 пункта - новый максимум с февраля 2022г), индекс РТС - 1038,74 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,05 рубля (-0,09 рубля), утром курс поднимался до 90,49 руб./$1.

Подешевели в среду акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии 2023 г. снизилась в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,57 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка сократилась в 3 раза и составила 16,46 млрд руб.

Подорожали расписки OZON (+4,2%, до 2414 рублей - максимум с декабря 2021 года), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,4% "префы").

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, как и предполагалось, российский рынок акций вряд ли сможет пройти без коррекционных остановок все движение к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи. Нефтяные котировки Brent тем временем не оставляют попыток закрепиться выше $83 за баррель.

Свою лепту в спекулятивную составляющую локальной коррекции российского рынка акций внес фактор ожидания решения Федрезерва по ключевой ставке. Как и со ставкой ЦБ РФ, главный вопрос не в самом факте повышения (в этом мнения игроков рынка сходятся), а в сигналах, которые ФРС даст на будущее. Главная дилемма - насколько аккуратной или агрессивной останется денежно-кредитная политика после повышения ставки 11 раз подряд, считает эксперт.

"Мы считаем, что сегодняшняя пауза не должна глобально сказаться на желании российского рынка остановиться в росте к 3000 пунктам и ждем завтра его продолжения в рамках всей недели. Наш прогноз на 27 июля по индексу Мосбиржи - 2970-2985 пунктов", - полагает Шепелев.

По оценке руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, утренний восходящий импульс рынку придало начало квартального отчетного сезона - инвесторы ожидают новых решений по дивидендам за полгода.

Отчет по МСФО за II квартал в среду опубликовал "НОВАТЭК": чистая прибыль составила 62,7 млрд рублей, показатель EBITDA - 202,5 млрд рублей. Акции компании отреагировали ростом более чем на 2%. На этой неделе также ожидаются отчеты по МСФО от "Яндекса" и "Ленты" (MOEX: LNTA), по РСБУ от "Юнипро" (MOEX: UPRO).

Согласно фьючерсам на изменение базовой процентной ставки ФРС, рынки до конца года ждут еще одного повышения на 25 б.п. (до 5,25-5,50%), а уже в первом квартале 2024 года - снижения. Главной интригой июльского заседания ФРС является комментарий американского регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики. Предполагается, что риторика в отношении ДКП будет смягчена, регулятор даст сигналы об окончании периода повышения ставок, что обусловлено замедлением инфляции. Одновременно с этим наблюдается некоторое снижение экономической активности в США, о чем свидетельствует снижение ряда макроэкономических показателей.

Если ожидания инвесторов, прежде всего в отношении риторики регулятора, подтвердятся, рынок акций может продолжить уверенный рост, а доходности облигаций будут снижаться. В ожидании новостей от ФРС нефтяной рынок проигнорировал статистику о запасах сырья в США, отмечает Постоленко.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, снижение фондовых индексов на внешних площадках в преддверии итогов заседания ФРС, на котором ожидается повышение ставки на 0,25 п.п., добавило пессимизма и сдерживало рост российского рынка акций.

Умеренно росли акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем. В финансовом секторе подросли акции Сбербанка на фоне ожиданий публикации 3 августа сильной отчетности по МСФО за II квартал 2023 года. Продолжили восходящую тенденцию цены акций МосБиржи на фоне роста оборота торгов.

"Во второй половине недели может произойти охлаждение российского рынка акций в случае укрепления рубля на фоне налогового периода и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. Индекс МосБиржи может скорректироваться в диапазон 2900-2950 пунктов преимущественно из-за возможного снижения котировок акций экспортеров", - считает Лящук.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром успел обновить годовой максимум, после чего прошла локальная коррекция из-за фиксации прибыли игроками. В остальном, на рынке к вечеру преобладала осторожная консолидация.

Лидерство бумаг Ozon Holdings связано с двумя заявлениями компании о создании логистических центров в Казахстане и Тульской области. Общий объем инвестиций составит 5,5 млрд руб., что усилит позиции компании в сфере онлайн торговли, а также ускорит доставку товаров по параллельному импорту из Казахстана, отмечает аналитик.

Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,4%, до 172,92 рубля) подросли на новостях, что совет директоров принял решение рекомендовать дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию, дата закрытия реестра акционеров - 5 сентября 2023 года. Финансовые результаты за 2022 год и первые 6 месяцев этого года ТМК пока не раскрывала, однако исходя из рекомендованных дивидендов можно рассчитывать на увеличение совокупных выплат акционерам по итогам 2023 года (совокупный дивиденд по итогам года может составить 18-20 руб. на акцию), полагает Кочетков.

"Нефть Brent выше $80 за баррель предполагает очередную попытку слома потолка цен на российскую нефть, который был установлен G7. Впрочем, как пишет Wall Street Journal, это уже свершившийся факт. Даже контрактная цена ниже потолка в $60 за баррель не означает, что российская сторона не добирает дополнительный доход на транспортных и страховых услугах. Соответственно, можно ожидать более акцентированного влияния повышенных цен нефти на рубль", - считает аналитик.

От Федрезерва США ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов, которое, предположительно, продолжит замедлять рост экономики США и спрос на нефть. От ЕЦБ в четверг также ждут очередного повышения ставки. Поскольку предположительные китайские стимулы уже были отыграны, то до их конкретизации нефть может оставаться под давлением, полагает Кочетков.

В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 просел в пределах 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,9%), в США динамика смешанная (индекс Dow к 18:50 МСК подрос на 0,1%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,2-0,6%).

Австралийский рынок подрос на данных об инфляции: рост потребительских цен во втором квартале замедлился до 6% по сравнению с 7% в январе-марте. Это минимальные темпы повышения с третьего квартала 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,2%.

Аналитики ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в пятницу пройдет встреча руководства Банка Японии, который, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американского ЦБ может завершиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch. При этом эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

На нефтяном рынке вечером в среду цены корректируются вниз после выхода статистики о запасах сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,33 за баррель (-0,4% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,28 за баррель (-0,4% и +1,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились всего на 600 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,35-4,4 млн), запасы бензина сократились на 786 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,68-2 млн), резервы дистиллятов понизились на 245 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,3-2,3 млн.).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 2,61 млн баррелей.

Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали расписки Qiwi (-7,5%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,7%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,9%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,5%).

Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, говорится в сообщении платежного сервиса. Регулятор выдал ограничительное предписание банку в связи с недочетами, обнаруженными в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физлиц и вступает в силу с 26 июля. В связи с этим вводится лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить.

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+27% и +8,9% "префы"), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+26,3%), акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+18%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+16,3% и +8,9% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+16%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+9,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8,9%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,8%), "Соллерса" (+8,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,3%).

Подросли расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,7%) на фоне новостей, что компания выносит на ВОСА 16 августа вопрос о редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. По сообщению Globaltrans, по итогам возможной редомициляции компания намерена сохранить текущий статус листинга на LSE и Мосбирже.

Потенциальная редомициляция Globaltrans разблокирует внутригрупповые сделки, включая перечисление дивидендов в холдинговую структуру, однако это не означает "безусловного" возобновления выплаты дивидендов, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 56,86 млрд рублей (из них 7,16 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 6,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,02 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 июля 2023 года 19:40
Рубль в среду почти не изменился к доллару и умеренно подешевел к евро в ожидании результатов заседания ФРС
Москва. 26 июля. Доллар США развернулся вверх и сумел завершить торги среды легким повышением, евро к вечеру чуть ускорил темпы роста и более заметно укрепился на Московской бирже. Рубль немного понизился к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
26 июля 2023 года 19:00
"БКС МИ" повысил целевую цену акций General Electric до $130
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций General Electric Co. со $112 до $130 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на то, что развороту компании помешали высокая инфляция, непростая ситуация в мировой...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 18:54
Котировки евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 26 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании итогов заседания Федрезерва США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также практически не изменились за день.    читать дальше
.
26 июля 2023 года 18:29
Инвестбанк Синара начал анализ банков Китая с рекомендацией "покупать" для акций CCB и "держать" - для ABC
Инвестбанк Синара начал анализ акций банков Китая с рекомендацией "покупать" для China Construction Bank (CCB) с целевой ценой HKD6,0 за штуку и "держать" - для Agricultural Bank of China (ABC) с целевой ценой HKD2,95, сообщается в аналитическом материале банка. "В 2019-2022 годах и China...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 18:00
"Финам" подтверждает рейтинг акций Boeing на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Boeing Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $254,4 за штуку, что соответствует росту на 19%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Boeing представил финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Скорректированный убыток на акцию составил $0,82 против...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 17:36
Потенциал роста акций НОВАТЭКа составляет 18% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста акций "НОВАТЭКа" составляет 18% от текущих уровней, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Александр Алексеевский. "Вслед за операционной отчетностью, производитель и экспортер газа опубликовал финансовые показатели за I полугодие 2023 года. Последний раз компания раскрывала...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 17:02
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Whoosh с целью 260 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Whoosh с целью 260 руб. на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, говорится в комментарии. "Мы ожидаем сильной финансовой отчетности в августе на фоне хороших операционных результатов в первом полугодии, -...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 16:38
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" по результатам компании за IV квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре банка. Microsoft представила финансовые результаты за IV квартал 2023 ф. г. (закончившийся 30 июня 2023г). Выручка составила...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 16:13
Рентабельность российских банков во 2П23, вероятно, снизится - Инвестбанк Синара
Рентабельность российских банков во 2П23, вероятно, снизится по мере нормализации отчислений в резервы и уменьшения нерегулярно поступающих доходов, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найдёнова. "Банк России опубликовал материал о тенденциях в банковском секторе в июне...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 15:51
Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные колебания к доллару и евро в ожидании результатов заседания ФРС
Москва. 26 июля. Доллар США слегка понижается, евро, напротив, чуть подрастает на Московской бирже днем в среду. Рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
26 июля 2023 года 15:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 49 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 49 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,84%, стоп-приказ: 43 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. За I полугодие 2023 года пассажиропоток...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 15:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $42,75
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $42,75 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,2%, стоп-приказ: $35,95, говорится в комментарии инвестиционной компании. Менеджмент Halliburton ожидает...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 14:57
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Северстали
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1197 руб. за штуку на фоне сильных операционных результатов компании за 2К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Северсталь" представила сильные операционные результаты за II...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 14:32
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "держать" на фоне опубликованных компанией финансовых результатов за 2К23 и 1П23, сообщается в комментарии. "НОВАТЭК", в последний раз отчитавшись за 2021 год, опубликовал финансовые результаты за 2К23 и 1П23, - отмечает...    читать дальше
.
26 июля 2023 года 14:05
БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $129
БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Alphabet Inc. с целью $129 с горизонтом инвестирования до 4 месяцев, открытую 6 июля 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии. Доходность идеи за 20 дней составила 8,4%. "Долгосрочный взгляд на бумаги умеренно...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.