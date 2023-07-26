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26 июля 2023 года 19:40

Рубль в среду почти не изменился к доллару и умеренно подешевел к евро в ожидании результатов заседания ФРС

Москва. 26 июля. Доллар США развернулся вверх и сумел завершить торги среды легким повышением, евро к вечеру чуть ускорил темпы роста и более заметно укрепился на Московской бирже. Рубль немного понизился к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 90,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,94 руб./EUR1, подорожав на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,76 копейки - до 94,56 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,1 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка понизился к доллару и евро по итогам среду в ожидании результатов заседания ФРС США, которые станут известны в среду вечером (21:00 МСК). Поддержку рублю в течение дня продолжали оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

ФРС, как ожидается, в среду повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 5,25-5,5%, при этом повышение может оказаться последним в текущем цикле.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры видят практически 100%-ную вероятность ее подъема на эту величину. С учетом того, что аналитики считают подъем ставки по сути решенным делом, особое внимание будет направлено на традиционное выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания. От него в целом не ждут существенного изменения риторики.

Прогноз Федрезерва, обнародованный по итогам прошлого заседания, показал, что руководство ждет еще двух подъемов ставки на 25 б.п. до конца года.

Европейский центральный банк, заседание которого пройдет в четверг, также может поднять все три основные ставки на 25 б.п., при этом скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне аналитики не ожидают.

В настоящее время базовая ставка по кредитам составляет 4% годовых, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в июне, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Дальнейшее направление политики ЕЦБ остается неопределенным. Его руководители пытаются выбрать тон, который позволит им по итогам июльского заседания избежать как сигналов о дальнейшем повышении ставок, так и сигналов о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль торговался относительно нейтрально как к доллару, так и к евро, при этом основным событием дня могут стать итоги июльского заседания ФРС - хотя рынок по-прежнему уверен в том, что сегодня ставка будет повышена на 25 б.п. до 5,25-5,5%, рыночные ожидания относительно возможности дальнейших повышений до конца года расходятся с прогнозом самого регулятора. "На фоне продолжившегося в июне замедления инфляции в США важным фактором для рынка может выступить риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на сегодняшней пресс-конференции. Сегодня Минфин разместил ОФЗ на 114,6 млрд руб. по номиналу, около 90% этого объема пришлось на флоатер с погашением в апреле 2035 года. Это первое размещение ОФЗ после повышения ключевой ставки Банком России на 100 б.п. на прошлой неделе и сохранения сигнала на дальнейшее ужесточение политики. Вероятно, в период текущего цикла повышения ставки флоатеры могут стать основным инструментом привлечения средств при размещении ОФЗ", - говорит Беспалов.

"Российская валюта в среду почти не изменилась по отношению к доллару США и завершила основную торговую сессию в районе 90. На фоне стабильных цен на нефть, а также при поддержке экспортеров, реализующих часть выручки для погашения налоговых обязательств, рубль остается стабильным. В случае, если американский регулятор даст сигналы о смягчении позиции по монетарной политике, на товарных биржах может ускориться рост цен, что благоприятно отразится на курсе рубля", - отметил руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,79% - до $82,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,85% - до $78,94 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 600 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 786 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов понизились на 245 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,35 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,68 млн баррелей и снижение резервов дистиллятов на 301 тыс. баррелей.

Также участники рынка ждут итогов заседания ФРС и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 июля на 4,77 копейки, до 90,0468 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,38 копейки, до 99,7156 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 1,76 копейки по отношению ко вторнику и составил 90,064 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,22 копейки и составил 90,0565 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 078,522 млн, из которых $333,607 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $744,915 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 2,06 копейки, до 99,7292 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 6,52 копейки, до 99,7201 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR527,314 млн, из которых EUR199,169 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR328,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке межбанковского кредитования в среду изменились разнонаправленно относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" опустилась на 9 базисных пунктов - до 8,16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 4 базисных пункта - до 7,65% годовых, на 3 месяца увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,42% годовых, на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - до 7,42% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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