Котировки евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 26 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании итогов заседания Федрезерва США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 37 базисных пунктов - до 67,1% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 9,48% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,38% от номинала (доходность - 9,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 3 базисных пункта, подорожав до 41,87% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 12,85% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 300 базисных пунктов - до 52,86% от номинала (их доходность снизилась на 248 базисных пунктов - до 29,78% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 29 базисных пунктов - до 50,72% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 23,65% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня всего 1 базисный пункт, подорожав до 41,46% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 23,37% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году снизился в цене на 1 базисный пункт, подешевев до 90,5% от номинала (его доходность выросла на 168 базисных пунктов и составила 78,71% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день также на 1 базисный пункт, составив 65,79% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в середине недели боковую динамику в ожидании объявления итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва о ставке станет известно в 21:00 мск в среду. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых. Особое внимание рынка будет направлено на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое начнется в 21:30 мск.

"Если Пауэлл будет склоняться в сторону паузы в подъеме ставки или по крайней мере к тому, чтобы не повышать ее в сентябре, это может повысить "аппетит к риску" на глобальных финансовых рынках, - написал старший аналитик Exinity Group Хан Тан. - Но если Федрезерв подтвердит свой июньский прогноз и допустит возможность еще одного повышения, это вызовет немедленное, хотя и непродолжительное, восстановление доллара и окажет давление на акции, золото и нефть".