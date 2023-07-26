Инвестбанк Синара начал анализ банков Китая с рекомендацией "покупать" для акций CCB и "держать" - для ABC

Инвестбанк Синара начал анализ акций банков Китая с рекомендацией "покупать" для China Construction Bank (CCB) с целевой ценой HKD6,0 за штуку и "держать" - для Agricultural Bank of China (ABC) с целевой ценой HKD2,95, сообщается в аналитическом материале банка.

"В 2019-2022 годах и China Construction Bank, и Agricultural Bank of China показывали доходность на капитал (ROCE) не более 11-13%. С учетом выплаты дивидендов в размере 30% от прибыли и необходимости финансировать кредитный рост двузначными темпами, это означает на горизонте до 2025 года дополнительную потребность в привлечении капитала: оба банка относятся к системно значимым как по местным меркам, так и в глобальном масштабе, а значит, достаточность их капитала должна быть не ниже 16%. Мы отдаем предпочтение CCB ввиду несколько более высокой рентабельности, лучших позиций по капиталу и сбалансированного роста", - пишет аналитик Ольга Найдёнова.

Акции ABC и CCB торгуются как в Гонконге в местных долларах, так и в материковом Китае в юанях, причем акции дают одинаковые акционерные права и дивиденды, отмечает эксперт. Однако из-за ограничений на движение капитала в КНР и неполной конвертируемости юаня акции в Гонконге торгуются с заметным дисконтом, который в последние годы несколько расширился, вероятно, на фоне ухудшения американо-китайских отношений и ограничений на распространение информации. С учетом этих дисконтов аналитик инвестбанка устанавливает по бумагам CCB целевую цену в HKD6,0/акцию, что при потенциале роста в 35% предполагает рейтинг "покупать". По акциям ABC рейтинг "держать", целевая цена - HKD2,95 за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.