"Финам" подтверждает рейтинг акций Boeing на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Boeing Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $254,4 за штуку, что соответствует росту на 19%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Boeing представил финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Скорректированный убыток на акцию составил $0,82 против убытка в $0,37 годом ранее, что, тем не менее, оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали убыток в $0,88 на акцию. Компания подтвердила прогноз на весь 2023 год, согласно которому ожидается CFO в диапазоне $4,5-6,5 млрд и FCFF на уровне $3,0-5,0 млрд, а также годовые поставки 400-450 лайнеров 737 и 70-80 самолетов 787", - пишут аналитик Наталия Пырьева.

Эксперт обращает внимание на увеличение компанией производства самолетов модели 737 до 38 ед. в месяц. Boeing рассчитывает достичь 50 ед. в месяц на горизонте 2025-2026 гг.

"Учитывая рост авиационного и сервисного подразделения Boeing и стабильные заказы в подразделении оборонной и космической техники, несмотря на ряд сложностей, мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании и подтверждаем рейтинг "покупать" с целевой ценой $254,4, что эквивалентно почти 19%-ному апсайду от текущих уровней", - заключает Пырьева.

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