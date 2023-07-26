Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" по результатам компании за IV квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре банка.

Microsoft представила финансовые результаты за IV квартал 2023 ф. г. (закончившийся 30 июня 2023г). Выручка составила $56,2 млрд, немного превзойдя консенсус-прогноз ($55,49 млрд). Чистая прибыль на акцию выросла на 20,6% до $2,69, превысив ожидания аналитиков ($2,55), отмечается в обзоре.

По данным FactSet, вI квартале 2024 ф. г., который продлится до сентября, компания прогнозирует выручку в размере $53,8-54,8 млрд, что несколько ниже ожиданий рынка ($55 млрд).

"Мы считаем, что, несмотря на положительные результаты, инвесторы обратили внимание на замедление роста выручки Microsoft, в том числе от подразделения Azure, по сравнению с 4К22. Соответственно, мы ожидаем давления на котировки компании в краткосрочной перспективе и сохраняем рейтинг "Держать", - отмечает аналитик инвестбанка Георгий Горбунов.

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