Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные колебания к доллару и евро в ожидании результатов заседания ФРС

Москва. 26 июля. Доллар США слегка понижается, евро, напротив, чуть подрастает на Московской бирже днем в среду. Рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 90,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,74 руб./EUR1, подорожав на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,4 копейки - до 94,44 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,2 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные колебания в основных валютных парах днем в среду в ожидании результатов заседания ФРС США, которые станут известны в среду вечером (21:00 МСК). Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

ФРС, как ожидается, в среду повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 5,25-5,5%, при этом повышение может оказаться последним в текущем цикле.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры видят практически 100%-ную вероятность ее подъема на эту величину. С учетом того, что аналитики считают подъем ставки по сути решенным делом, особое внимание будет направлено на традиционное выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания. От него в целом не ждут существенного изменения риторики.

Прогноз Федрезерва, обнародованный по итогам прошлого заседания, показал, что руководство ждет еще двух подъемов ставки на 25 б.п. до конца года.

Европейский центральный банк, заседание которого пройдет в четверг, также может поднять все три основные ставки на 25 б.п., при этом скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне аналитики не ожидают.

В настоящее время базовая ставка по кредитам составляет 4% годовых, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в июне, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Дальнейшее направление политики ЕЦБ остается неопределенным. Его руководители пытаются выбрать тон, который позволит им по итогам июльского заседания избежать как сигналов о дальнейшем повышении ставок, так и сигналов о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Несмотря на рост торговой активности относительно средненедельных значений, волатильность на валютном рынке во вторник оставалась пониженной, при этом рубль тяготел к росту. Мы считаем, что пара "доллар-рубль" отыгрывала улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Впрочем, преодоление отметки 90 руб. пока выглядит затруднительным - на данном значении прослеживается локальный уровень поддержки. Стоит отметить, что в то же время пара "юань-рубль" продемонстрировала рост. Поддержку позициям китайской валюты оказало ее удорожание на глобальных рынках на фоне улучшения ожиданий по экономике Китая. В среду доллар слегка дешевеет к рублю. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара "доллар-рубль" продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 90-91 руб. на фоне нейтрального внешнего фона.", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Динамика рубля в последнее время во многом обусловлена подготовкой к налоговым выплатам экспортерами, а также дорожающей нефтью. Как мы уже отмечали, повышение цены барреля выше $80, по сути, будет означать очередную попытку слома практики потолка цен. Соответственно, повышение доходов от нефти увеличит валютное предложение на российском рынке", - говорит ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" на время опускался ниже 89,9 руб./$1, но по итогам дня рубль укрепился слабее. Сегодня курс пары находится у 90,2 руб./$1. Налоговый период официально завершится лишь в пятницу, и на фоне дальнейших продаж валюты экспортерами курс пары "доллар-рубль" может вновь попробовать опуститься ниже 90 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Снижение цен на нефть усилилось в среду, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут решения о процентной ставке ФРС.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,22% - до $82,62 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 1,19% - до $78,68 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 1,1%, обновив максимумы с 18 апреля.

Как показали обнародованные накануне данные Американского института нефти (API), нефтяные запасы в США за неделю, завершившуюся 21 июля, повысились на 1,319 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов заседания ФРС. Трейдеры будут ждать от Пауэлла сигналов о том, планирует ли центробанк новые подъемы ставки. Высокие ставки замедляют экономический рост и негативно влияют на спрос на энергоносители.