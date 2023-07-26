"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1197 руб. за штуку на фоне сильных операционных результатов компании за 2К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Северсталь" представила сильные операционные результаты за II кв. 2023 года. Несмотря на санкции, потерю рынка ЕС и снижение спроса на сталь, компания продолжает наращивать выплавку стали и продажи стальной продукции. Главный риск в бумагах российских сталеваров сейчас связан с падающими ценами на сталь. Так, средняя стоимость г/к проката FOB Черное море за 2К23 оказалась на 38% ниже аналогичного показателя прошлого года. В связи с этим мы сохраняем осторожный взгляд на акции "Северстали" и подтверждаем целевую цену на уровне 1197 руб. за акцию с рекомендацией "держать", - пишет Данилов.

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