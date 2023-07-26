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26 июля 2023 года 11:34

Рынок акций РФ утром скорректировался вниз, упали расписки Qiwi и растет Ozon

Москва. 26 июля. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов в среду начал корректироваться вниз на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. Индекс Мосбиржи опустился в район 2960 пунктов; обвалились расписки Qiwi на корпоративных новостях об ограничении движения средств клиентов, при этом продолжилось ралли расписок Ozon.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2962,92 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1036,71 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 90,03 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+4,7%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в среду слабо негативный: нефть дешевеет, азиатские рынки преимущественно снижаются. В Китае инвесторы выражают сомнения в отношении эффективности предстоящих стимулов. Однако все же главным вопросом дня остается заседание ФРС - от регулятора США ждут повышения ставки, но остается открытым проблема дальнейшего ужесточения. Тем не менее, большинство экспертов все же предполагает, что текущее повышение ставки ФРС станет последним. На этом фоне российский рынок может проявить нерешительность и немного скорректировать рост предыдущих дней, полагает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что у рынка практически нет сомнений в повышении ставки в США на 25 б.п., и важнее всего будут сигналы о дальнейших действиях регулятора. Наиболее вероятным сценарием видится отсутствие прямых сигналов и обещание принимать решения в зависимости от поступающих статданных. Если же ФРС будет придерживаться более жесткой риторики, на мировом рынке могут заметно усилиться настроения risk off.

Нефть выросла на ожиданиях усиления спроса. Впрочем, API отчитался о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю, и в среду фьючерсы Brent умеренно снижаются. Вечером на рынке вновь может усилиться волатильность в зависимости от исходов заседания ФРС. При особо жесткой риторике американского регулятора есть риски возврата фьючерсов Brent на уровни ниже $80 за баррель, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс Мосбиржи продолжит продвигаться к круглому уровню 3000 пунктов. Ключевым фактором, который обеспечит рост, должна стать высокая нефть. На этом фоне толкать индекс вверх вновь будут акции нефтяных компаний ("ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Роснефти"). Продолжат пользоваться спросом акции внутренних сегментов, вероятны новые взлеты в "третьем эшелоне". В среду "Магнит" должен представить результаты выкупа акций - вполне вероятно, что это подстегнет спрос на бумаги компании, полагает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, американский регулятор, скорее всего, увеличит ставки на 0,25 п.п., а Пауэлл даст понять, что цикл повышения ставок заканчивается. Хотя рынок этого и ждет, но такой сценарий может вызвать всплеск интереса к рисковым активам.

"Для России наиболее важными являются нефтяные цены. Баррель нефти Brent стоит выше $83, однако позитив от ФРС может спекулятивно двинуть котировки в сторону сопротивления $88. Стоит также отметить, что в последние дни нефть часто растет после полудня. На удорожании нефти индекс Мосбиржи может превысить отметку 3000 пунктов, но закрепиться над ней без коррекции будет неимоверно трудно", - считает Антонов.

В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 просел в пределах 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Австралийский рынок подрос на данных об инфляции: рост потребительских цен во втором квартале замедлился до 6% по сравнению с 7% в январе-марте. Это минимальные темпы повышения с третьего квартала 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,2%.

Аналитики ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в пятницу пройдет встреча руководства Банка Японии, который, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, сохранит ультра-мягкую денежно-кредитную политику.

Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может завершиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch. При этом эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются после подъема накануне до максимумов с середины апреля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,51 за баррель (-0,1% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,47 за баррель (-0,2% и +1,1% во вторник).

Снижению рынка способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов в США на прошлой неделе. Резервы повысились на 1,319 млн баррелей после снижения на 797 тыс. баррелей неделей ранее, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за неделю, завершившуюся 21 июля, будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей.

Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,3%), "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,6%), расписки Qiwi (-3,4%), акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-3,1%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,3%).

Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, говорится в сообщении платежного сервиса. Регулятор выдал ограничительное предписание банку в связи с недочетами, обнаруженными в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физлиц и вступает в силу с 26 июля. В связи с этим вводится лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить.

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+28,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+23,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+12,9%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+11,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+11,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+8,5%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (бывшая "Русская аквакультура") (+6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 13,87 млрд рублей (из них 1,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,06 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,02 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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