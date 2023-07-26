"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Позитив", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Авсейко.

"Менеджмент компании отмечает, что результаты деятельности компании за I полугодие 2023 года соответствуют планам по удвоению бизнеса в этом году. Хотя убыток "Группы Позитив" за 1П23 составил 353 млн руб. за счет активных инвестиций в R&D (+74% г/г), это полностью соответствует нормальному курсу и сезонности бизнеса", - пишет эксперт.

Также Авсейко указывает, что показатель NIC - чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов, который служит базой для расчета дивидендов по итогам года, оказался лучше ожиданий менеджмента и составляет по итогам первого полугодия минус 1,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль без учета корректировок в 2К23 составила около 95 млн руб. против убытка в 1К23.

"Долговая нагрузка компании чистый долг/EBITDA остается на скромном уровне 0,44х. Таким образом, по результатам Positive Technologies за 2К23 видно сохранение сильного темпа роста бизнеса, и наш взгляд на компанию остается оптимистичным", - заключает аналитик.

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