Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции NIO с целью $14 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- Успехи компании в области разработки твердотельных батарей.

- Господдержка продаж электромобилей и развития сети зарядных станций.

- Пауза в ценовой войне в китайском секторе EV.

NIO - основанная в 2014 году китайская компания, занимающаяся производством электромобилей (BEV) в премиальной ценовой категории. Компания активно развивает технологию быстрой замены аккумуляторов и систему автономного вождения.

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