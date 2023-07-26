"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kroger Co. с целевой ценой $66 за штуку, что предполагает потенциал роста 35% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Американский ритейлер Kroger управляет сетью из 2700 супермаркетов, - отмечают аналитики. - Мы полагаем, что положительно на перспективы компании влияют товары собственных брендов по доступным ценам, сильная клиентская аналитика, акцент на свежих продуктах и удобство онлайн-заказов. Kroger - один из лидеров в вопросе применения технологии "больших данных" при подготовке прибыльных промоакций и мерчендайзинговых решений".

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