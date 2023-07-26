Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 90-91 руб./$1 в среду - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 90-91 руб./$1 в среду при нейтральном внешнем фоне, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Несмотря на рост торговой активности относительно средненедельных значений, волатильность на валютном рынке оставалась пониженной, при этом рубль тяготел к росту. Мы считаем, что пара доллар-рубль отыгрывала улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Впрочем, преодоление отметки 90 руб./$1 пока выглядит затруднительным - на данном значении прослеживается локальный уровень поддержки. На утро среды доллар слегка дорожает к рублю. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 90-91 руб./$1 при нейтральном внешнем фоне", - пишет эксперт.

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