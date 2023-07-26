Нефть продолжит торги в среду в диапазоне $82-83,5/барр. - SberCIB

Нефть, скорее всего, продолжит торги в среду в диапазоне $82-83,5 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent во вторник подорожал на $0,9 до $83,64. На рынке сохранялся оптимизм после объявления новых мер экономического стимулирования в Китае. Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение оценки морского экспорта российской нефти за неделю. В среду, по нашему мнению, нефть продолжит торги в диапазоне $82-83,5", - отмечается в комментарии.

Волатильность на валютном рынке во вторник была низкой, и рубль завершил торги на уровне 90,1 руб./$1, констатируют эксперты банка. Относительно юаня российская валюта подешевела на 0,5% - юань укрепился на глобальном рынке после новости о дополнительных мерах китайских властей по стимулированию экономики страны. Учитывая, что в пятницу российским экспортерам предстоят налоговые выплаты, аналитики допускают подорожание рубля в среду до 89,7 руб./$1. Решение ФРС США по ставке, которое будет обнародовано поздно вечером, вряд ли значительно повлияет на глобальную динамику доллара.

"На российском рынке госдолга во вторник наблюдалась разнонаправленная динамика, - пишут эксперты SberCIB. - Доходности выпусков со сроком погашения более двух лет в среднем снизились на 3 б. п. Возможно, этому способствовало решение Минфина предложить только один выпуск с фиксированным купоном на очередных аукционах вместе с флоатером. В среду доходности ОФЗ, скорее всего, будут стабильны, если ведомство ограничит премии уровнями предыдущих аукционов".

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