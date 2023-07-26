Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 26 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием неоднозначных внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе уже 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года. Трейдеры оценивали корпоративную отчетность за прошедший квартал. В общей сложности на этой неделе финансовые результаты опубликуют порядка 170 компаний S&P 500. Прибыли 79% из 130 компаний индекса, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли прогнозы рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Внимание трейдеров направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может закончиться. Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду. Эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

Статданные, опубликованные во вторник, показали скачок индекса потребительского доверия в США до максимального уровня за два года. Значение индекса, рассчитываемого исследовательской организацией Conference Board, повысилось в июле до 117 пунктов по сравнению со 110,1 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 111,8 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются, исключением выступает только австралийский рынок. Аналитики ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в пятницу пройдет встреча руководства Банка Японии, который, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, сохранит ультра-мягкую денежно-кредитную политику. Значение японского индекса Nikkei 225 к уменьшилось по итогам торгов на 0,04%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК упал на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 МСК увеличился на 0,8% на данных об инфляции.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду после подъема накануне до максимумов с середины апреля. Снижению рынка способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов в США на прошлой неделе. Резервы повысились на 1,319 млн баррелей после снижения на 797 тыс. баррелей неделей ранее, сообщил API.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,22 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1,1%, до $83,64 за баррель, максимума с 18 апреля. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,54%, до $79,2 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,1%, до $79,63 за баррель, что также является самым высоким значением с 18 апреля.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за неделю, завершившуюся 21 июля, будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей. Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 июля выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,41 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,243 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,07% и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 867,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,45%), "Почта России-001Р-10" (+0,42%) и "ТМК БО-07" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Лидер-Инвест-П03" (-0,13%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,12%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-финанс" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Компания установила ставки 1-8-го купонов на уровне 10% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению 10,38% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, а также поручительство от АО "ДСК "Автобан", публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан", публичная безотзывная оферта от АО "Автобан-финанс" на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетности по МСФО АО "ИСК "Автобан".

ГК "ВЭБ.РФ" полностью разместила выпуск 9-летних облигаций серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд рублей. Госкорпорация установила величину спреда к RUONIA на уровне 1,8% годовых. Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Дата выплаты 1-го купона - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - квартальные. Сбор заявок прошел 20 июля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 30 млрд рублей до 40 млрд рублей.

ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом 120 млрд рублей на уровне 12,91% годовых. Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону 13,33% годовых. Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 базисных пунктов. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов - 5 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. Техразмещение запланировано на 31 июля. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион - через 5 лет, последующие - каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих- 95 базисных пунктов.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") установило ставки 17-20 купонов 7-летних облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,25% годовых. Компания разместила бонды в августе 2019 года по ставке квартального купона 12,5% годовых. Других выпусков эмитента в обращении нет.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 47-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ПАО "МОЭК" выкупило по оферте 3 млн 982 тыс. 068 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала, или 79,6% эмиссии. Компания разместила 6-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в июле 2020 года. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 5,8% годовых, ставки 7-10-го купонов - на уровне 9,95% годовых. Купоны полугодовые.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило на 11 августа оферты по биржевым облигациям серий 001Р-06 и БО-41 и приобретет до 100% находящихся в обращении бумаг по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 9:30 МСК 4 августа до 17:30 МСК 10 августа. Количество приобретаемых бумаг серии 001P-06 составит до 4 млн 214 тыс. облигаций (100% находящихся в обращении бумаг), серии БО-41 - до 559 тыс. 783 штук (100% находящихся в обращении бумаг). "ТрансФин-М" разместил выпуск 10-летних облигаций серии 001P-06 в сентябре 2019 года по ставке 9,75% годовых, реализовав 84,28% эмиссии на 4,2 млрд рублей. Десятилетний выпуск серии БО-41 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в сентябре 2015 года по ставке 13% годовых.