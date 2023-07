Dow Jones завершил ростом 12-ю сессию подряд, Brent у $83,2 за баррель

Фондовые индексы США выросли, Dow Jones завершил в плюсе 12-ю сессию подряд. Фондовые индексы Азии снижаются за исключением Австралии. Цены на нефть опускаются на данных API о запасах в США, Brent у $83,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе уже 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года, отмечает MarketWatch.

Трейдеры оценивали корпоративную отчетность за прошедший квартал. В общей сложности на этой неделе финансовые результаты опубликуют порядка 170 компаний S&P 500. Прибыли 79% из 130 компаний индекса, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли прогнозы рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Внимание трейдеров направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может закончиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch.

Эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

"Хотя мы и полагаем, что июльское повышение ставки станет последним в этом цикле, мы не думаем, что Федрезерву будет комфортно признаться в этом", - отмечает глава отдела макростратегии на рынке США в TD Securities Оскар Муньос.

Статданные, опубликованные во вторник, показали скачок индекса потребительского доверия в США до максимального уровня за два года. Значение индекса, рассчитываемого исследовательской организацией Conference Board, повысилось в июле до 117 пунктов по сравнению со 110,1 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 111,8 пункта.

Среди компаний, обнародовавших квартальные результаты за прошедший квартал до закрытия рынка во вторник - General Electric Co. (SPB: GE) (GE), 3M Co. (SPB: MMM), Raytheon Technologies (SPB: RTX), Dow Inc. (SPB: DOW), Biogen Inc. (SPB: BIIB), а также Whirlpool Corp. (SPB: WHR), Verizon Communications (SPB: VZ) и другие.

Акции GE выросли в цене на 6,3% по итогам торгов. Компания вернулась на прибыльный уровень во втором квартале, при этом ее выручка превзошла средний прогноз аналитиков.

Цена бумаг 3M поднялась на 5,3%. Компания зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2023 года из-за крупных разовых расходов, связанных с урегулированием претензий операторов систем водоснабжения в США. Прибыль 3M без учета разовых факторов и выручка превысили прогнозы экспертов. Кроме того, компания повысила прогноз скорректированной прибыли на весь 2023 год.

Бумаги Raytheon Technologies упали в цене на 10,2%. Компания понизила прогноз свободного денежного потока (FCF) на 2023 год до $4,3 млрд с $4,8 млрд, отметив, что ей придется вывести из эксплуатации для проверки раньше, чем ожидалось, некоторые двигатели Pratt & Whitney, которые используются в самолетах A320neo производства Airbus.

Акции iRobot Corp. (SPB: IRBT) подешевели на 13,7% после пересмотра Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) условий сделки по покупке производителя потребительских роботов. В соответствии с новыми условиями, Amazon заплатит $51,75 за акцию iRobot, а не $61, как предполагалось ранее. Изменение условий сделки компенсирует Amazon соответствующее увеличение долговой нагрузки приобретаемой компании: iRobot намерена привлечь $200 млн для финансирования собственных операций.

Бумаги Amazon подорожали на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 26,83 пункта (0,08%) и составил 35438,07 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 12,82 пункта (0,28%) - до 4567,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 85,69 пункта (0,61%) и составил 14144,56 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются, исключением выступает только австралийский рынок.

Аналитики ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в пятницу пройдет встреча руководства Банка Японии, который, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, сохранит ультра-мягкую денежно-кредитную политику.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 МСК уменьшилось на 0,1%.

Снижаются котировки акций таких компаний, как Subaru Corp. (-2%), Nissan Motor (-2%), Isuzu Motors (-1,9%), Kawasaki Kisen Kaisha (-1,9%), Nintendo (-1,8%), Toyota Motor (-1,2%).

Цена бумаг Shimano опустилась на 1,4% после того, как производитель запчастей для велосипедов сообщил о падении в первом полугодии чистой прибыли на 27% и выручки на 13%.

В то же время повышается стоимость представителей высокотехнологической отрасли Tokyo Electron (+0,7%), SoftBank Group (+0,9%) и Renesas Electronics (+1,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Во вторник стало известно, что новым главой Народного банка Китая станет Пань Гуншэн, который сейчас является зампредседателя ЦБ. Он сменит на этом посту достигшего пенсионного возраста И Гана, возглавлявшего НБК с 2018 года.

На Гонконгской фондовой бирже существенное снижение котировок показывают акции нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,7%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 2,8%, пивоваренной China Resources Beer - на 2,3%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - соответственно на 2% и 1,9%.

При этом лидером роста выступают бумаги оператора казино Sands China (SPB: 1928), подорожавшие на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился на 1,3%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2,6%.

Стоимость SK Hynix уменьшилась на 1%. Чипмейкер в апреле-июне зафиксировал чистый убыток по итогам третьего квартала подряд, выручка упала на 47%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 МСК увеличился на 0,8% на данных об инфляции.

Рост потребительских цен во втором квартале замедлился до 6% по сравнению с 7% в январе-марте. Это минимальные темпы повышения с третьего квартала 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,2%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавили в цене 2,6% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду после подъема накануне до максимумов с середины апреля.

Снижению рынка в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов в США на прошлой неделе. Резервы повысились на 1,319 млн баррелей после снижения на 797 тыс. баррелей неделей ранее, сообщил API.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $83,19 за баррель, что на $0,45 (0,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,9 (1,1%), до $83,64 за баррель, максимума с 18 апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,46 (0,58%), до $79,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,89 (1,1%), до $79,63 за баррель, что также является самым высоким значением с 18 апреля.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за неделю, завершившуюся 21 июля, будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей.

Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.

"Ситуация в Китае очень важна для глобального роста спроса на нефть в этом году, и у трейдеров возникали опасения в связи с более слабым, чем ожидалось, восстановлением экономики страны, - отмечается в обзоре ING, который цитирует Market Watch. - Сигналы о новых стимулах помогают снизить эти опасения".