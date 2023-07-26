Рубль чуть снижается относительно доллара, стабилен к юаню в ожидании ключевых событий дня

Москва. 26 июля. Доллар США немного укрепляется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль чуть снижается в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на фоне слегка дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,375 руб./$1 (+24,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,05 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,7 коп. - до 12,626 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта немного снижается в ожидании итогов июльского заседания ФРС - они будут подведены в среду вечером. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%, что может негативно сказаться на курсе рубля.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch.

Эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

Давление на рубль также оказывают чуть снижающиеся цены на нефть после роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,29 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,26 за баррель, что на 0,45% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Сильнее просесть рублю не дает поддержка от компаний-экспортеров, готовящихся к основным налоговым выплатам июля. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

Динамика на мировых рынках капитала разнонаправленная, не оказывает существенного влияния на рубль. Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе уже 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года, отмечает MarketWatch.

Трейдеры оценивали корпоративную отчетность за прошедший квартал. В общей сложности на этой неделе финансовые результаты опубликуют порядка 170 компаний S&P 500. Прибыли 79% из 130 компаний индекса, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли прогнозы рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду показывают как рост, так и снижение. Японский Nikkei 225 снижается на 0,04%, китайский CSI300 растет на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%, южнокорейский Kospi - на 0,36%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,88%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 колеблется около нуля, снижаясь на 0,01%.