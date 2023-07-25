Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 25 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов - до 67,53% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 9,41% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,38% от номинала (доходность - 9,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 10 базисных пунктов, подешевев до 41,79% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,87% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 82 базисных пункта - до 49,88% от номинала (их доходность снизилась на 68 базисных пунктов - до 32,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 143 базисных пункта - до 48,84% от номинала (доходность выросла на 92 базисных пункта и составила 24,8% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 17 базисных пунктов, подорожав до 41,45% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов, составив 23,36% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 32 базисных пункта - до 90,36% от номинала (его доходность снизилась на 129 базисных пунктов и составила 78,36% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США данных о заметном росте индекса потребительского доверия.

Статданные, опубликованные во вторник, показали скачок индекса потребительского доверия в США до максимального уровня за два года. Значение индекса, рассчитываемого исследовательской организацией Conference Board, повысилось в июле до 117 пунктов по сравнению со 110,1 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя до 111,8 пункта.

Внимание глобальных инвесторов в настоящее время направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых, на заседании 25-26 июля. При этом многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может закончиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch. Эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.