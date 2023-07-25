Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи с февраля 2022г во главе с Ozon, обновил пик "Селигдар"

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и возобновления подъема нефти после локальной коррекции (Brent вновь превысила $83 за баррель) в преддверии заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2975 пунктов во главе с расписками Ozon (+4,7%), обновили свои максимумы бумаги "Селигдара" (+15%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2975,36 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1038,57 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,22 рубля (-0,29 рубля).

Инфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил Путин, тем самым подтвердив ранее называвшуюся главой правительства Михаилом Мишустиным оценку динамики ВВП по итогам года.

Расписки Ozon выросли до 2316,5 рубля, максимума с конца 2021 года.

Также подорожали во вторник акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи смог обновить годовой максимум, превысив пик минувшей недели.

Наибольший рост показали акции потребительского сектора, в то же время лишь отдельные акции экспортеров опередили рынки. Вероятно, сказываются попытки пары доллар-рубль уйти ниже отметки 90 руб./$1. Из отдельных бумаг можно выделить акции "Селигдара", которые продолжают активно дорожать без значимых новостей (за последние 4 торговые сессии они прибавили более 30%). Причина может быть в росте золота в последнее время, на этом фоне инвесторы пытаются найти идеи на рынке, чтобы отыграть это событие. Альтернативой являются бумаги ПАО "Полюс", однако их привлекательность снизилась после объявления программы обратного выкупа. Еще одним вариантом выступают акции Polymetal, однако во вторник они торговались на Мосбирже последний день перед временной остановкой торгов. Обновили исторический максимум бумаги ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+8,2%, до 710 рублей) (бывшая "Русская аквакультура") на фоне новостей о том, что правительство запретило поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, отметил аналитик.

"Надеемся, что индекс МосБиржи закрепится в диапазоне 2950-3000 пунктов. Основным риском выступает локальное укрепление рубля из-за пика налоговых выплат, что может привести к снижению бумаг экспортеров. Однако даже в случае реализации такого сценария коррекция индекса МосБиржи будет сравнительно небольшой", - считает Головинов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, насколько ожидаемой получилась коррекция российского рынка на прошлой неделе, столь же уверенный рост он набрал на текущей неделе. Индекс МосБиржи перевалил за 2976 пунктов.

"Одной из причин продолжения роста стали нефтяные котировки Brent, которые проскочили без остановки ближайшее сопротивление $82 за баррель. Акции Сбербанка, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" вытянули за собой весь рынок. На международных площадках также сохраняется оптимизм, инвесторы не торопятся выходить из открытых позиций накануне заседания ФРС США, результаты которого по ключевой ставке будут известны в среду вечером", - пишет эксперт.

"Только на спекулятивном росте и без реальных экономических обоснований рынок акций РФ не сможет "в один заход" дойти до рубежа 3000 пунктов. Прогноз на 26 июля по индексу МосБиржи - 2945-2960 пунктов", - полагает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает получать поддержку со стороны корпоративных историй и локального укрепления рубля.

Акции "Селигдара" растут в ожидании проведения совета директоров компании в среду, 26 июля. Очевидно, участники не исключают новостей в отношении потенциальных дивидендов компании. Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,5%, до 213,65 рубля; +16,4% "префы") также обновили исторические максимумы и поднялись выше 200 руб. в надежде на полугодовые дивиденды. Представители ГК "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,1%) ранее не исключали выплат дивидендов за III квартал текущего года, отмечает аналитик.

Расписки Ozon, по оценке Кожуховой, уже не первый день подряд повышаются без очевидных фундаментальных причин и во вторник достигли максимума более чем на полтора года. Дивидендов по бумагам, судя по высказываниям представителей самой компании, как минимум в среднесрочной перспективе не предвидится, поэтому инвесторам приходится рассчитывать на развитие бизнеса Ozon и соответствующий рост его стоимости. В целом технические сигналы как дневного, так и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают дальнейшего повышения котировок, но предупреждают об опасности скорой коррекции в связи с перекупленностью, полагает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладают умеренно оптимистичные настроения. Сезон квартальных отчетностей в целом проходит на позитивной ноте, хотя макроэкономические данные Европы и США скорее настораживают. "Индексы МосБиржи и РТС стремятся уйти выше, при этом рублевый индикатор вернулся в район пика текущего года 2966 пунктов. Ралли в РФ наблюдается в том числе в потенциальных дивидендных историях, а пристальное внимание в золотодобывающем секторе в последние дни направлено на "Селигдар", - заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, оптимизму способствует нефть, которая намекает на слом "потолка" цен, о чем пишут западные СМИ.

"Wall Street Journal пишет о том, что потолка цен на российскую нефть, по сути, уже не существует. Даже отраженная в контрактах цена на поставку в рамках потолка цен не отражает реальность. Потребители российской нефти доплачивают соответствующую разницу за счет транспортных и страховых услуг. Соответственно, если дисконт и существует, то он далек от установленного потолка цен. Чем дороже будет нефть, тем больше бессмысленной будет смотреться принятая мера", - полагает аналитик.

Главные надежды нефтяного рынка связаны со стимулами в Китае, а также с сокращением добычи в ОПЕК+. Вечером выйдет статистика API по коммерческим запасам нефти в США. Предварительный опрос Reuters указывает на ожидания снижения запасов нефти на 2 млн баррелей. Структура ближних фьючерсов находится в бэквордации, а это говорит о некоторой напряженности в балансе спроса и предложения, отмечает Кочетков.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng раллировал на 4,1%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,2%, CAC 40 просел на 0,6%), умеренно "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,2-0,8% во главе с Nasdaq).

Поддержку рынкам оказывают обещания китайских властей усилить стимулирование экономики, в том числе за счет поощрения внутреннего спроса, отмечает Trading Economics.

Центробанк Южной Кореи во вторник сообщил, что экономика страны в апреле-июне увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,5% кв./кв. и 0,8% г/г.

Тем временем, индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле подскочил до 117 пунктов с пересмотренных 110,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете исследовательской организации. Это максимальный уровень за последние два года, отмечает Market Watch.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 111,8 пункта с объявленного ранее июньского уровня в 109,7 пункта, по данным Trading Economics.

Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.

При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Нефтяные цены вечером во вторник вернулись к росту на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефицита нефти на мировом рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,54 за баррель (+1% и +2,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $79,73 за баррель (+1,3% и +2,2% в понедельник).

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS).

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц (до 530 штук).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Softline (MOEX: SFTL) (+13,3%), акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+12,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+12,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+11,9%), бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+11,1%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+8,8% и +5,9% "префы").

Снизились "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,2%), акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,1%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-1,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,4%).

Просели акции "Группы Позитив" (-0,8%).

Объем продаж ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключение контрактов на услуги кибербезопасности) IT-компании "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) во II квартале 2023 года вырос в 1,7 раза (на 71%) по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составил 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,26 млрд рублей (из них 8,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,07 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,15 млрд рублей на акции "Яндекса").