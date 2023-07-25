ПСБ рекомендует к покупке акции Группы Позитив с целевой ценой 2330 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют к покупке бумаги "Группы Позитив" с целевой ценой 2330 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка.

"Считаем финансовые результаты компании за 2К23 умеренно позитивными, - пишет эксперт Егор Жильников. - Рост объема продаж и числа клиентов говорят о сохраняющемся спросе на услуги кибербезопасности, который, согласно заявлениям представителей компании, еще не исчерпан. Инвесторов настораживают отрицательные значения по NIC, из которого выплачиваются дивиденды, но это является сезонным фактором и наоборот подчеркивает активные инвестиции в R&D. Рассчитываем, что во II полугодии ситуация стабилизируется, и инвесторы получат порядка 4% годовых в виде дивидендов".

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