ЦБР может поднять ставку до 9,5% во 2П23 - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 9,5% во II полугодии 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"ЦБ ощутимо пересмотрел прогнозы по реальному сектору, - отмечают аналитик. - Оценка динамики ВВП на 2023 год изменилась относительно апрельской версии умеренно - от 0,5-2,0% г/г до 1,5-2,5% г/г. Мы связываем этот пересмотр в большей степени с учетом результатов за 1П23. При этом, ЦБ отмечает, что "восстановительная фаза развития экономики в целом завершена". В нашем уточненном прогнозе мы сохраняем консерватизм относительно перспектив роста в 2П23 и ждем роста ВВП на 1,5% г/г".

По мнению экспертов, сильные оценки потребления домохозяйств отчасти объясняют масштаб ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ - при спаде на 1,4% г/г в 2022 году регулятор ожидает его роста на 6-8% г/г, т.е. существенно выше докризисных уровней.

"При ограниченных возможностях наращивания производственных мощностей этот процесс окажет давление на ценовую динамику, - прогнозируют Мурашов и Чепков. - Возможное отклонение бюджетных расходов по году от плана также может подогреть цены, стимулируя внутренний спрос. При этом, несмотря на возрастающие структурные проинфляционные риски, ЦБ подтвердил приверженность стабилизировать инфляцию на целевом уровне в 2024 году. С учетом этого, мы полагаем, что в этом году ЦБ может поднять ее до 9,5%, а начало смягчения монетарной политики вряд ли будет возможно раньше 2-III кв. 2023 года".

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