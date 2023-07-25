Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне подготовки к налоговым выплатам июля

Москва. 25 июля. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июля.

Курс доллара США составил 90,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,76 руб./EUR1, подешевев на 74,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,96 копейки - до 94,55 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,4 копейки - до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в ходе дневных торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, ранее в ходе торгов обновившие трехмесячные максимумы, а также пятничные решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5%, и начать операции "зеркалирования" по паре "китайский юань - рубль".

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны, сообщил в пятницу регулятор.

Дефицит федерального бюджета РФ в текущем году может превысить плановое значение в 2% ВВП.

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью aif.ru, добавив, что "у нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года".

В январе-июне, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей (план - 2,9 трлн рублей). Увеличение дефицита в начале года Минфин, в частности, объяснял опережающим финансированием ряда расходных статей в январе-феврале.

Силуанов и ранее отмечал, что в 2023 году возможны небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП, но говорил, что оно возможно в обе стороны.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США, торгуется в районе 90. Однако в целом котировки продолжают консолидироваться в узком диапазоне 89,5 - 91,5 третью неделю подряд. Повышение ключевой процентной ставки не оказало значительного влияния на курс рубля, поскольку на российском долговом рынке на текущий момент отсутствуют нерезиденты, а сам курс рубля определяется потоками экспорта, импорта и движениями по финансовому счету. Тем не менее повышение ставки повышает привлекательность рублевых активов и несколько охлаждает потребительский спрос (и, соответственно, спрос на импорт), что оказывает положительное влияние на курс рубля. В случае, если ФРС даст сигналы к смягчению позиции по монетарной политике, на товарных биржах может ускориться рост цен, что благоприятно отразится на курсе российской валюты. Из краткосрочных факторов поддержки рубля также можно назвать приближающийся пик налоговых выплат. Краткосрочно российская валюта может уйти ниже 90 по отношению к доллару США", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Торги долларом в понедельник проходили на пониженных объемах, и валюта продолжила проторговывать привычный диапазон 90-91 руб. Небольшую поддержку рублю оказал заметный рост нефтяных котировок, который, впрочем, отображается на валютном рынке не в полной мере. Стабилизирующим фактором также выступают приближающиеся расширенные налоговые выплаты в конце недели, ввиду чего участники торгов не спешат приобретать иностранную валюту. Во вторник рубль пытается продолжить свой рост. Следующим важным уровнем для пары доллар-рубль выступает отметка 90 руб., где прослеживается локальный уровень поддержки. Мы считаем, что в случае преодоления данной отметки для доллара открывается потенциал снижения к 89 руб., что скорее будет актуально в конце недели", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Цены на нефть эталонных марок перешли к незначительному снижению днем во вторник, ранее они росли до трехмесячных максимумов в связи с прогнозируемым дефицитом нефти на рынке и повышением цен на сорт Brent.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,06% - до $82,68 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,03% - до $78,72 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 2,2%, обновив максимумы с апреля.

Политбюро ЦК компартии Китая пообещало принять меры для стимулирования потребления, в том числе автомобилей и электроники. Кроме того, Политбюро намерено поддержать сферу услуг, включая спорт, отдых и туризм, а также компании, деятельность которых связана с цифровой экономикой.

Банк России во вторник, 25 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 748,7 млрд рублей (при лимите 2,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 748,7 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 июля, банки разместили 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых.