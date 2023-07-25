Повышение ключевой ставки до 8,5% умеренно негативно для банков и девелоперов - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") полагают, что повышение ключевой ставки Банком России до 8,5% умеренно негативно для банков и девелоперов, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Для банков повышение ставок приводит к повышению стоимости фондирования и необходимости его переноса на кредиты, что может сдерживать динамику кредитного портфеля, - отмечают эксперты. - Впрочем, для банков масштаба Сбербанка и ВТБ в нынешних условиях этот риск небольшой. Закрытие внешних рынков капитала создает большой внутренний спрос на корпоративный кредит, который будет увеличиваться по мере погашения действующих внешних займов. Также в корпоративном сегменте у банков есть доля кредитов по плавающей ставке, что поддержит маржинальность".

Для девелоперов "ГК ПИК", "ЛСР", "Эталон" и "Самолет" рост ипотечных ставок, по мнению аналитиков инвесткомпании, может негативно отразиться на спросе. При этом до середины 2024 года большую поддержку будут оказывать льготные программы, где ставки по займам ощутимо ниже рыночных. В широком смысле более устойчивыми будут застройщики, продукт которых в большей степени пользуется спросом со стороны конечных потребителей, а не инвесторов, рассчитывающих перепродать квартиры на вторичном рынке. На вторичном рынке ипотека уже значительно дороже и будет дорожать дальше.

"Под давлением могут быть и акции компаний с высоким долгом, - полагают в "БКС МИ". - Например, АФК "Система" и ее дочки: "МТС", "Сегежа Групп". Процентные расходы могут вырасти у "Мечела", "Русснефти", "РусАла", "ТМК", "О''Кей". Для них негативный эффект из-за роста ставок встанет в полную силу в том случае, если ключевая ставка задержится на высоких уровнях надолго. Процентные расходы будут расти по мере замещения старого дешевого долга новым дорогим".

По мнению стратегов, для "Московской Биржи" повышение ставки позволяет больше зарабатывать на размещенных средствах клиентов в рублях, что позитивно для чистых процентных доходов. "По историческим данным прослеживается четкая взаимосвязь. По итогам 2022 года чистый процентные доходы составляли 55% выручки, поэтому их рост ощутимо улучшит финансовые показатели компании", - отмечается в комментарии.

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