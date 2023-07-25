"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций американской нефтесервисной компании Halliburton Co. с целевой ценой $47 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям Halliburton в свете сильных фундаментальных характеристик нефтегазового рынка и роста инвестпрограмм компании в сегменте разведки и добычи, - пишут аналитики. - Halliburton 19 июля отчиталась за 2К23. Скорректированная чистая прибыль от продолжающихся операций составила $691 млн, или $0,77 на разводненную акцию, против $442 млн, или $0,49 на акцию, во 2К22. Росту EPS способствовала более высокая активность бурения и повышение цен на услуги и оборудование".

Эксперты "БКС МИ" повышают прогноз EPS на 2023 год с $3,03 до $3,04, исходя из более высоких, чем ожидалось, результатов за 2К23, а также прогнозируемого роста рентабельности. Долгосрочная оценка роста прибыли - 8%.

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