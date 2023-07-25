ПСБ сохраняет рекомендацию "держать" для акций Северстали

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали"

по результатам операционной деятельности компании за II кв. 2023 года, сообщается в комментарии банка.

"Оцениваем результаты "Северстали" как нейтральные: с одной стороны, показатели выплавки стали продолжают улучшаться, с другой стороны продажи остаются под давлением на фоне повышенной конкуренции в секторе на внутреннем рынке. В то же время компания делает упор на HVA продукцию, которую приоритетно продавать на внешние рынки, например, Индию. Операционные результаты, по нашим оценкам, не сильно улучшают финансовый профиль компании, ввиду чего мы рекомендуем пока держать акции компании", - пишут эксперты ПСБ.

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