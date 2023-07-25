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25 июля 2023 года 11:41

Рынок акций РФ утром поднялся к 2960п по индексу Мосбиржи во главе с Ozon

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется вблизи $83 за баррель) в преддверии заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи поднялся к 2960 пунктам во главе с расписками Ozon, обновившими максимум с конца 2021 года.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2958,54 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1033,9 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 90,18 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%, до 2262,5 рубля), акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит рост в направлении рубежа 3000 пунктов. Драйвером могут выступить акции нефтегазового сектора, которые пока не замечают восстановления нефтяных котировок вкупе со слабым рублем. Кроме того, вполне вероятно, что сохранится спрос на бумаги "третьего эшелона" и на акции тех компаний, которые все еще отстают от рынка. Поэтому аналитик отдает предпочтение бумагам "ЛУКОЙЛа", "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Татнефти", "Русала" и "Норникеля".

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, китайские стимулы могут поддержать российский рынок и "сломать" потолок нефтяных цен.

"Нефть Brent находится вблизи $83 за баррель, китайские акции растут на фоне сигналов властей КНР о стимулах для экономики, включая поддержку внутреннего спроса. На этом фоне появляются надежды на слом "потолка" цен для российского нефтяного экспорта. Кроме того, оживление китайской экономики также может улучшить перспективы российских поставок другой продукции в данную страну. Поэтому ждем от отечественных индексов роста, а от рубля укрепления", - полагает Кочетков.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), во вторник инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей, а июльский индекс потребительской уверенности в США даст сигналы о состоянии спроса и перспективах рецессии, которые могут быть важными перед итогами заседания ФРС. На российском рынке вторник отметится анонсом параметров аукциона ОФЗ в среду, а также публикацией июньской статистики по банковскому сектору РФ.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рост нефти последних двух дней отчасти вызван закрытием "шортов" после неудачной попытки увести котировки глубоко ниже $80 за баррель. Создается впечатление, что усилия ОПЕК+ не пропали даром, и на мировом рынке может сформироваться пусть и скромный, но дефицит предложения "черного золота". Вероятность ухода котировок Brent в район $87-88 за баррель велика, полагает эксперт.

"Верящим в дальнейший рост российского рынка акций можно посоветовать побольше внимания уделять акциям нефтяных компаний. Но в целом драйверов для сильного и продолжительного роста рынка акций мы не видим. Его подпитка свежими деньгами начинает сокращаться из-за роста процентных ставок по безрисковым вложениям. Более того, не исключен отток средств на облигационный рынок в "двузначные" доходности", - считает Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng раллировал на 4,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,02%, DAX, CAC40 просели на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос в пределах 0,1%).

Поддержку рынкам оказывают обещания китайских властей усилить стимулирование экономики, в том числе за счет поощрения внутреннего спроса, отмечает Trading Economics.

Рынок оценивает предварительные данные о динамике ВВП Южной Кореи во втором квартале. Банк Кореи во вторник сообщил, что экономика страны в апреле-июне увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,5% кв/кв и 0,8% г/г.

Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.

При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Нефтяные цены утром во вторник локально остановили подъем после роста на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефицита нефти на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,53 за баррель (-0,2% и +2,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $78,62 за баррель (-0,1% и +2,2% в понедельник).

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS).

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц (до 530 штук).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+18%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+17,8%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+12,9%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+12,8%).

Подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,4 млрд рублей (из них 1,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,38 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,02 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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