Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3000п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3000 пунктов во вторник, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ожидаем во вторник продолжения роста индекса Мосбиржи в направлении 3000 пунктов. Драйвером могут выступить акции нефтегазового сектора, которые пока не реагируют на восстановление нефтяных котировок вкупе со слабым рублём. Может сохраниться спрос на бумаги третьего эшелона и акции компаний, отстающих от рынка. Сегодня отдаём предпочтение бумагам "ЛУКОЙЛа", "Совкомфлота", "Татнефти", "РусАла" и "Норникеля", - пишет эксперт.

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