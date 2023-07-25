"Открытие Инвестиции" сохраняет осторожную оценку перспектив акций компании сталелитейного сектора, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Алексея Павлова.

"Северсталь" увеличила выплавку стали в I полугодии на 6% до 5,65 млн тонн. Во II квартале выплавка увеличилась на 9%, но при этом сократились продажи коммерческой стали на 14% до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, отмечается в комментарии.

"Неплохие результаты, однако все-таки показатели "ММК", опубликованные неделей ранее, оказались куда более впечатляющими, - отмечает Павлов. - В то же время глава "Северстали" Александр Шевелев охарактеризовал ситуацию на мировых рынках во втором квартале как "довольно сложную", тогда как ценовая волатильность на внутреннем рынке, по его словам, была значительно ниже. Как и в случае с "ММК", для понимания всей полноты картины российского сталелитейного бизнеса по-прежнему не хватает финансовых показателей. На наш взгляд, основные проблемы здесь могут быть связаны с ухудшением операционной маржинальности. Поэтому мы пока сохраняем осторожный взгляд на акции российских сталеваров".

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