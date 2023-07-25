"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 10219 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель "представил смешанные операционные результаты за 2К23, - пишет эксперт. - Значительное снижение произошло в производстве никеля и меди, в то время как металлы платиновой группы показали существенный рост. Также компания отмечает успешный процесс реализации программы по замене выбывающего горного оборудования на оборудование новых поставщиков из дружественных стран. На фоне продолжающегося падения мировых цен на цветные металлы и неопределенности относительно дивидендных выплат мы подтверждаем наш осторожный взгляд на бумаги "Норникеля".

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