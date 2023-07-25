Велика вероятность ухода котировок нефти в диапазон $87-88/барр. - "Алор Брокер"

Вероятность ухода котировок нефти в диапазон $87-88 за баррель Brent велика, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть утром во вторник дорожает относительно уровня полуночи, но держится в районе закрытия основной сессии на Мосбирже в понедельник. Баррель стоит около $82,5, - констатирует эксперт. - Рост нефти последних двух дней отчасти вызван закрытием шортов после неудачной попытки увести котировки глубоко ниже $80. Но все-таки создается впечатление, что усилия ОПЕК+ не пропали даром, и на мировом рынке может сформироваться пусть и скромный, но дефицит предложения "черного золота". Вероятность ухода котировок в район $87-88/барр. велика. Поэтому верящим в дальнейший рост российского рынка акций можно посоветовать побольше внимания уделять акциям нефтяных компаний".

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