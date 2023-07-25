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25 июля 2023 года 10:34
Велика вероятность ухода котировок нефти в диапазон $87-88/барр. - "Алор Брокер"
Вероятность ухода котировок нефти в диапазон $87-88 за баррель Brent велика, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Нефть утром во вторник дорожает относительно уровня полуночи, но держится в районе закрытия основной сессии на Мосбирже в понедельник. Баррель стоит около $82,5, - констатирует эксперт. - Рост нефти последних двух дней отчасти вызван закрытием шортов после неудачной попытки увести котировки глубоко ниже $80. Но все-таки создается впечатление, что усилия ОПЕК+ не пропали даром, и на мировом рынке может сформироваться пусть и скромный, но дефицит предложения "черного золота". Вероятность ухода котировок в район $87-88/барр. велика. Поэтому верящим в дальнейший рост российского рынка акций можно посоветовать побольше внимания уделять акциям нефтяных компаний". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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