Рубль, скорее всего, закрепится во вторник около 89,7 руб./$1 - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что рубль во вторник, скорее всего, закрепится около отметки 89,7 руб./$1, говорится в комментарии.

"Рубль в понедельник подорожал до 90,5руб./$1, а во вторник утром - до 90,3 руб./$1. Фундаментально ситуация для рубля остаётся благоприятной, поскольку нефть дорожает. Котировки Brent закрепились выше $82 за баррель, а Urals, вероятно, около $65 за баррель, то есть находятся на максимуме с ноября 2022 года. Хотя выручка, полученная за счёт более высоких цен на нефть, поступит на рынок лишь в августе, экспортёры могут уже сейчас начать активнее продавать валюту из запасов. Мы ожидаем, что во вторник рубль закрепится ниже 90, около 89,7 руб./$1", - пишут стратеги инвестбанка.

Баррель Brent в понедельник подорожал на $1,67 до $82,74, констатируют аналитики. На их взгляд, оптимизм на рынке был вызван заявлениями Политбюро ЦК Компартии Китая об очередных мерах поддержки сектора недвижимости и стимулировании потребления. Этим утром котировки нефти устремились к $83/барр. Эксперты SberCIB ожидают, что во вторник рост цен замедлится, и нефть завершит торги на уровне $82,5/барр. - на этой неделе инвесторы ждут сигналов от ФРС и ЕЦБ по ставкам.

"Доходности ОФЗ со сроком погашения до семи лет выросли на 2-10 б.п., - отмечается также в комментарии. - Участники рынка продолжили закладывать в котировки дальнейшее ужесточение политики Банка России. Возможно, что во вторник доходности российских гособлигаций также будут расти, но преимущественно длинных выпусков, которые традиционно предлагает Минфин на аукционах. Инвесторы будут сокращать в них свои позиции, как это обычно происходит в преддверии аукционов".

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