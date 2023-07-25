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25 июля 2023 года 10:00

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 25 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в плюсе сессию в понедельник, участники рынка оценивали корпоративные новости и ждали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых.

При этом многие эксперты считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. "Споры о том, насколько сильно нужно наказывать экономику более высокими ставками, чтобы должным образом подавить инфляцию, все еще продолжаются", - полагает ведущий аналитик Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник преимущественно растут. Поддержку рынкам оказывают обещания китайских властей усилить поддержку экономики, в том числе за счет стимулирования внутреннего спроса. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК поднялся на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 0,06%. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании решений центробанков США, Европы и Японии на этой неделе.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,02 за баррель, что на 0,34% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 2,2% - до $82,74 за баррель, завершив торги на максимальной отметке с 19 апреля. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,37% и составили $79,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 2,2% - до $78,74 за баррель, обновив максимум с 24 апреля.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS). Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц, до 530.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 июля снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,506 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,606 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,03% и составил 109,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (22-24 июля) прибавил 0,04%, поднявшись до 867,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П11" (+0,43%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,36%) и "Роснефть БО-05" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,6%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,4%) и "Почта России-001Р-10" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Управляющая компания "ОРГ" за день разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 16,5% годовых. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя ООО "Ойл Ресурс Групп".

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 31 июля начнет размещение 7-летних облигаций серии 006Р-02. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Предусмотрена амортизация в даты окончания 1-28-го купонных периодов. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - Минфин РФ.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) на неделе с 31 июля планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. ВСК в январе 2023 года увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд рублей до 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 55-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск номинальным объемом 300 млн рублей в сентябре 2019 года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 16-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 13,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

АО "МаксимаТелеком" выкупило по оферте 1 млн 501 тыс. 473 облигации серии БО-П01 по цене 100% от номинала или 50% эмиссии. Компания разместила 6-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в июле 2020 года по ставке 10,75% годовых. Ставка 7-9 купонов установлена на уровне 9,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 5,5 млрд рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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