Рынок ОФЗ демонстрирует нейтральную реакцию на ужесточение ДКП - ПСБ

Рынок ОФЗ демонстрирует нейтральную реакцию на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"В понедельник ОФЗ консолидировались около достигнутых ранее уровней, за исключением самых коротких бумаг, - пишет эксперт. - Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил символические 0,05%, доходность индекса снизилась до 10,22% (-1 б.п.). Выпуски ОФЗ 26215 и 25084 с погашением в августе и сентябре этого года выросли в доходности до 7,32 (+29 б.п.) и 7,43% (+18 б.п.) соответственно, отыгрывая повышение ставки ЦБР. Бумаги срочностью 1,5-4,0 года снизились в доходности в среднем на 2 б.п. Десятилетние ОФЗ 26221 остались на уровне 10,96% годовых".

Слабую реакцию рынка на повышение ставки ЦБР эксперт связывает с тем, что инвесторы уже учитывали вероятность повышения ставки до 8,5% на ближайших заседаниях. Также рынок, по всей видимости, пока учитывает ставку в середине прогнозного диапазона ЦБР до конца этого года и на следующий, что соответствует 9,0% годовых.

"По оценкам наших макроэкономистов, преобладание проинфляционных факторов может побудить ЦБР повысить ставку до 10% в этом году и удерживать на этом уровне большую часть следующего года. При реализации данного сценария доходность ОФЗ срочностью до 3-х лет может вырасти на 100-150 б.п., в более длинных бумагах на 25-50 б.п. Ближайшим индикатором спроса на рублевые облигации будут аукционы Минфина по размещению нового госдолга в среду", - прогнозирует Монастыршин.

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