"БКС МИ" понизил целевую цену акций Citizens Financial Group до $43

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Citizens Financial Group с $47 до $43 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Прибыль банка за 2К23 составила $1,04/акц. против $1,14 во 2К22, что на 4 цента выше консенсуса. В 1П23 основной отток депозитов пришелся на январь и февраль из-за факторов сезонности, но показатель оставался стабильным во время мартовского кризиса. Общий объем депозитов во 2К23 упал на $1.1 млрд по сравнению с прошлым годом до $173,2 млрд, а их стоимость подскочила до 2,21% с 1,74%. На фоне более высоких резервов и снижения ожиданий по чистой процентной марже, а также обеспокоенности по поводу региональной банковской системы мы понижаем оценку прибыли на 2023 год до $4,34 с $4,7 и на 2024 год - до $4,4 с $4,76", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.