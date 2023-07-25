Целью среднесрочного роста котировок нефти может выступить район $87-89/барр. - БКС Экспресс

Целью среднесрочного роста котировок нефти может выступить район $87-89 за баррель Brent, говорится в комментарии БКС Экспресс.

"Фьючерсы на нефть продолжают раллировать на фоне ожидаемого дефицита поставок во II полугодии, - пишут аналитики. - В преддверии заседания ФРС, от которого никто не ждет сюрпризов, участники рынка сохраняют оптимизм. Слабая макростатистика по деловой активности из ЕС в понедельник никого не смущала. Рост фьючерсов на бензин в США, которые вчера обновили максимум с октября 2022 года, поддерживает позитивные настроения".

Контракты Brent в понедельник поднялись выше 200-дневной скользящей средней, которая выступает сопротивлением с августа 2022 года, подчеркивается в комментарии. Это, по мнению экспертов, может способствовать улучшению технического взгляда на инструмент и ограничить объем новых коротких позиций. При этом прокол средней пока не тянет на полноценный пробой, стоит дождаться подтверждения.

"В рамках технической картины фьючерсы на Brent могут продолжить рост. После преодоления промежуточного сопротивления на отметке $82,8/барр. целью среднесрочного роста может выступить район $87-89/барр.", - прогнозируют эксперты БКС.

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