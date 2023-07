Рынок акций США продолжил рост, Brent у $83 за баррель

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях, в ожидании ставки ФРС. Азиатские фондовые индексы в основном растут, Япония в минусе. Нефть продолжает расти после подъема до трехмесячного пика, Brent у $83 за баррель.

Фондовые индексы США завершили в плюсе сессию в понедельник, участники рынка оценивали корпоративные новости и ждали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс Dow Jones вырос по итогам уже 11-й сессию кряду, чего не наблюдалось с февраля 2017 года, отмечает MarketWatch.

Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.

При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Споры о том, насколько сильно нужно наказывать экономику более высокими ставками, чтобы должным образом подавить инфляцию, все еще продолжаются", - сказала Софи Лунд-Йейтс, ведущий аналитик Hargreaves Lansdown.

"Инвесторы затаили дыхание в преддверии отчетностей гигантов техсектора. В частности, они дадут представление о спросе на рекламу и о положении дел в гонке за искусственный интеллект. Возможна повышенная волатильность рынка, особенно в индексе Nasdaq Composite", - добавила эксперт.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 2%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США зафиксировала снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в 1,9 раза, однако ее скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

Компания также сообщила, что ее вице-президент и главный финансовый директор Пьер Бребер покинет компанию после 35 лет работы. Пост CFO с 1 марта 2024 года займет 49-летняя Эймер Боннер, являющаяся в настоящее время главным технологическим директором Chevron и президентом Chevron Technical Center.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) выросла на 0,5%. Компания предложила своим акционерам обменять акции компании на бумаги Kenvue Inc., бывшего подразделения J&J в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения, выделенного в самостоятельную компанию ранее в этом году.

Kenvue провела IPO на $3,8 млрд в мае текущего года, получив оценку в $41 млрд. J&J на данный момент владеет 89,6% акций Kenvue, и она намерена отделить 80,1%-ную долю за счет обмена акций.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) выросли на 3,5%, несмотря на то, что аналитики UBS ухудшили рекомендацию для акций американского производителя электромобилей до "нейтрально" с "покупать".

Капитализация Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) увеличилась на 0,1%. Американская сеть пиццерий во втором квартале нарастила чистую прибыль на 6,7%, однако показатель выручки неожиданно снизился.

Рыночная стоимость AMC Entertainment (SPB: AMC) подскочила на 33% на новости, что оператор сети кинотеатров пересмотрел план, предусматривающий конвертацию привилегированных бумаг в обыкновенные акции.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,52% и составил 35411,24 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,4% - до 4554,64 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,19% и достиг 14058,87 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник преимущественно растут.

Поддержку рынкам оказывают обещания китайских властей усилить поддержку экономики, в том числе за счет стимулирования внутреннего спроса, отмечает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК поднялся на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%.

В материковом Китае существенно дорожают акции эмитентов из потребительского и финансового секторов, в том числе Wuliangye Yibin (+6,3%), Kweichow Moutai (+2,8%), China Tourism Group (+5,3%), Ping An Insurance (+5,6%) и China Merchants Bank (+5,4%).

На Гонконгской фондовой бирже значительный рост котировок показывают акции технологических компаний. Бумаги Tencent (SPB: 700) растут в цене на 4,1%, Alibaba (SPB: BABA) - на 2,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 6,9%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 7%, Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 8,1%.

Также повышается рыночная стоимость девелоперов и представителей финансовой и автомобильной отраслей, включая Country Garden Holdings (SPB: 2007) (+15,1%), Longfor Group (+21,8%), Ping An Insurance (+6,4%), China Construction Bank (+3,3%), Xpeng (SPB: XPEV) (+10,8%) и Li Auto (SPB: LI) (+4,4%).

Значение японского индекса Nikkei 225 повышается на 3,5%. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании решений центробанков США, Европы и Японии на этой неделе, пишет Trading Economics.

Заметно снижается капитализация технологических Tokyo Electron (-0,7%), SoftBank Group (-0,9%), Keyence (-1,1%), Mercari (-1,2%) и Recruit Holdings (-1,7%).

Кроме того, дешевеют акции таких крупных компаний, как Nidec Corporation (-3,4%), Fast Retailing (-1,4%) и Sony Group (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,1%.

Рынок оценивает предварительные данные о динамике ВВП Южной Кореи во втором квартале. Банк Кореи в пятницу сообщил, что экономика страны в апреле-июне увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и 0,9% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,5% кв/кв и 0,8% г/г.

Капитализация Hyundai Motor растет на 0,4%. Бумаги Samsung Electronics и Korean Air Lines, напротив, дешевеют, на 0,9% и 3,3% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%.

Значительно дорожают акции сырьевых компаний, в том числе BHP Group - на 3,9%, Fortescue Metals - на 4,6%, Rio Tinto - на 3,5%, Woodside Energy - на 0,8%, Beach Energy - на 1,2%, Pilbara Minerals - на 5,6%, Mineral Resources - на 4,2%, South32 - на 3,8%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $82,95 за баррель, что на 21 цент (0,25%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,67 (2,2%) - до $82,74 за баррель, завершив торги на максимальной отметке с 19 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 24 цента (0,3%) и составили $78,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $1,67 (2,2%) - до $78,74 за баррель, обновив максимум с 24 апреля.

"Неутолимая жажда летней нефти создала эффект снежного кома, который привел к многонедельному ралли, - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Сокращение поставок из Саудовской Аравии и России привело к росту спроса на американскую нефть марки WTI со стороны азиатских покупателей".

По его словам, на текущую ситуацию оказали влияние несколько факторов, включая растущий летом спрос в США, активное восстановление экономики Китая и позитивные прогнозы для спроса в Индии, где предложение остается ограниченным.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц, до 530.