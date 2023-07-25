Акции Северстали - лучший выбор в секторе - "Велес Капитал"

Акции "Северстали" являются лучшим выбором в сталелитейном секторе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Акции российских сталелитейных компаний в последние месяцы продемонстрировали бурный рост на ожиданиях возобновления дивидендных выплат, восстановлении продаж и ослаблении рубля. Тем не менее ралли на фондовом рынке шло параллельно падению мировых цен на сталь, поэтому мы полагаем, что среднесрочные драйверы роста котировок уже исчерпаны. При этом в более долгосрочной перспективе бумаги отечественных сталеваров представляют высокий интерес, и лучшим выбором в секторе, на наш взгляд, является "Северсталь", - пишет эксперт.

Обладая одной из самых низких себестоимостей сляба в мире, компания смогла полностью уйти с европейского рынка, сохранив продажи на докризисном уровне и обезопасив себя от возможного санкционного давления в будущем, подчеркивается в комментарии.

"На горизонте ближайших 12 месяцев мы считаем бумаги "Северстали" справедливо оцененными и устанавливаем целевую цену на уровне 1197 руб. с рекомендацией "держать", - указывает Данилов. - В то же время бумаги компании представляют высокий интерес для тех, кто готов ждать начала нового восходящего цикла на мировом рынке стали. Согласно нашим расчетам, годовой дивиденд "Северстали" после 2024 года вполне может превысить 200 руб. на акцию, что принесет инвесторам крайне высокую доходность к текущим котировкам на уровне более 16%".

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