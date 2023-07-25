Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс делового климата Германии IFO за июль (11:00 МСК);

- индекс потребительского доверия США за июль (17:00 МСК);

- квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Visa, Texas Instruments, Verizon, General Electric, Unilever, 3M, General Motors, Kimberly-Clark, Dow;

- собрание акционеров Polymetal, акции компании последний день торгуются на Мосбирже в режиме Т+2 перед редомициляцией;

- финансовые результаты "Группы Позитив" за II кв. 2023 года.

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