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24 июля 2023 года 19:49

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2937п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, лидировали Ozon и Яндекс

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent подскочила выше $82,7 за баррель) и позитивных сигналов с фондовых площадок США. Индекс Мосбиржи превысил 2937 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon (+5%) и бумаги "Яндекса" (+4%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2937,47 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1023,34 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,44 рубля (-0,48 рубля).

Кроме Ozon и "Яндекса" в понедельник подорожали акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

"Северсталь" во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом - до 2,95 млн тонн, сообщила компания. Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн, по сравнению с I кварталом на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

"Норильский никель" во втором квартале 2023 года снизил выпуск никеля на 4% к предыдущему кварталу (до 45 тыс. тонн) и на 7% в годовом выражении, сообщила компания. Снижение было плановым в связи с накоплением незавершенного производства во время межнавигационной паузы в порту Дудинка, пояснила компания. По итогам первого полугодия 2023 года производство никеля уменьшилось на 9% (до 91 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выпуск меди (включая Забайкальский дивизион) во втором квартале упал на 13% к предыдущему периоду и на 15% к данным годичной давности, до 95 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2023 года "Норникель" произвел 203 тыс. тонн меди, что аналогично уровню первого полугодия прошлого года.

При этом "Норникель" во втором квартале увеличил производство палладия на 6% к предыдущему кварталу и на 7% в годовом выражении (до 761 тыс. унций).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ не стало для рынка акций проблемой, и уже с наступлением новой недели он снова взял курс наверх. Оттолкнувшись от уровня 2900 пунктов индекс МосБиржи поднялся в район 2940 пунктов. В отличие от пятничной коррекции, этот рост поддерживали акции компаний, имеющие максимальный вес в индексах (Сбербанк (MOEX: SBER), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).

"Одним из драйверов рынка стал рост нефтяных котировок марки Brent, которые преодолели отметку $82 за баррель. Причиной этого роста во многом являются высокие ожидания рынка увидеть от ФРС повышение ставки на 25 б.п. уже на этой неделе и сохранить такой уровень в 5,25-5,5% до конца 2023 года. При условии отсутствия негативного внешнего фона, российский рынок акций вскоре может пойти штурмовать отметку 3000 пунктов. Прогноз на 25 июля по индексу МосБиржи - 2930-2945 пунктов", - считает Шепелев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что поддержку рынку акций оказали новости о планах властей КНР принять программы для стимулирования внутреннего спроса, что также подогрело цены на сырье, особенно на нефть.

В лидеры роста на публикации сильных операционных результатов за первое полугодие и ожиданиях позитивной финансовой отчетности вышел "Селигдар" (MOEX: SELG) (+10,2%, до 67 рублей). "За 2022 год дивиденды золотодобытчик не выплачивал, но и его результаты были намного слабее результатов первого полугодия 2023 года. Руководство компании ранее не исключало, что по итогам 2023 года компания может вернуться к выплатам дивидендов, и возможно, что инвесторы приобретают эти акции на длительный срок, чтобы дождаться будущих дивидендов по итогам года. Наша целевая цена акций "Селигдара" составляет 68 руб., рекомендуем "держать" эти бумаги", - отмечает Мильчакова.

В аутсайдерах вновь оказался Polymetal, что может быть связано с затянувшейся редомициляцией компании в Казахстан. Нефть Brent превысила $82 за баррель в ожидании высокого спроса на нефть в Китае. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 25 июля - диапазон 2900-3000 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в начале недели подрос благодаря покупкам в отдельных эмитентах и укреплению рубля.

Акции "Норникеля" (16050 рублей) на прошлой неделе скорректировались от максимума с сентября 2022 года и сняли среднесрочную перекупленность, которая наблюдалась на недельном графике. Теперь бумаги в целом, по мнению Кожуховой, выглядят готовыми к развитию как краткосрочного, так и среднесрочного восходящего движения, подтверждающим сигналом в пользу которого стала бы стабилизация выше поддержки 15900 руб., а далее - закрепление выше сопротивления 16500 руб. С фундаментальной точки зрения акции "Норникеля" в ближайшие месяцы могут также быть интересны в случае объявления о промежуточных дивидендах за 2023 год, которые, по оценке Кожуховой, могут составить 500 руб. на акцию с доходностью 3,3% годовых.

"На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях на фоне слабых макроэкономических данных еврозоны и ожидания заседаний ключевых центральных банков. Индексы МосБиржи и РТС при этом не оставляли попыток подняться выше, причем РТС получает поддержку со стороны укрепления рубля. В РФ настроения во многом продолжают определять корпоративные истории и надежды на выплаты промежуточных дивидендов", - считает представитель "Велес Капитала".

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, главными факторами усиления рубля остаются подготовка экспортеров к налоговым платежам, а также дорожающая нефть. Превышение ценой Brent уровня $80 за баррель позволяет рассчитывать на новую попытку слома потолка цен, наложенного G7.

В Европе статистика деловой активности продолжает указывать на высокие риски рецессии в регионе. Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, упал в июле до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне. Рост еще сохраняется в сфере услуг, где индикатор снизился до 51,1 пункта с 52,0 пункта, а в промышленности падение ухудшилось до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, отмечает аналитик.

"Нефть выросла на фоне сокращения добычи в ОПЕК+. Аналитики Citigroup полагают, что в III квартале средняя цена Brent составит около $83 за баррель. Также в нефти отыгрывается китайский фактор: комиссия по развитию и реформам КНР опубликовала заявление о мерах поддержки инфраструктурного строительства и финансирования частных проектов. В конце текущей недели состоится заседание политбюро КПК, от которого уже ждут решения по стимулированию внутреннего спроса. Также повышается вероятность, что китайский регулятор продолжит снижение ставок, пользуясь низкой инфляцией", - считает Кочетков.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%), подросла вечером Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE подросли на 0,02-0,2%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,6% во главе с Dow).

На нефтяном рынке цены в понедельник вернулись к росту. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,74 за баррель (+2,1% и +1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $78,91 за баррель (+2,4% и +1,9% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.

Внимание трейдеров на текущей неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы, которая, как ожидается, поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ повышает вероятность спада в экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть.

Поддержку рынку также оказывают ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на Bloomberg TV в выходные, что из-за сокращения производства рядом стран нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом во втором полугодии даже несмотря на то, что существенного роста спроса в Китае не происходит.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+24,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+16,9% и +6,1% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+13,1%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+12,8%), "Селигдара" (+10,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+10,1%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+8,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+7,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+6,6%).

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-1,4%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-1,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-1,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-0,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,9%).

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (-0,9% ГДР) во втором квартале этого года составила 60,2 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. По итогам первого полугодия выручка снизилась на 16%, до 109,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 44,3 млрд рублей (из них 5,97 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 4,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,03 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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