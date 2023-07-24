Рубль в понедельник заметно подрос к доллару и евро на фоне подорожавшей нефти

Москва. 24 июля. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти и подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июля.

Курс доллара США составил 90,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,5 руб./EUR1, подешевев на 70,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,58 копейки - до 95 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,1 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился в основных валютных парах по итогам торгов первого дня недели благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Кроме того, поддержку рублю оказали уверенный рост нефти, а также решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5%, и начать операции "зеркалирования" по паре "китайский юань - рубль".

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны, сообщил в пятницу регулятор.

"Волатильность курса рубля остается на минимумах вторую неделю подряд: пара "доллар-рубль" консолидируется около 90 руб./$1. Краткосрочным стабилизирующим фактором традиционно выступает налоговый период, предложение валюты на торгах должно вырасти. ЦБ в прошедшую пятницу повысил ключевую ставку на 1%, что может краткосрочно поддержать курс рубля даже с учетом текущих ограничений по капитальному счету. На наш взгляд, рубль по-прежнему имеет потенциал для некоторого укрепления, но дисбаланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке может сохраниться и в следующем месяце", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"В ожидании крупных налоговых платежей в конце недели и в условиях резко возросшего спроса на рублевое рефинансирование в ЦБ со стороны отдельных банков рубль начал новую неделю с умеренного укрепления в основных валютных парах. В частности, в паре с долларом российская валюта днем достигала отметки 90,2, а ближе к вечеру торговалась на уровне 90,6 против закрытия пятницы на отметке 90,9. Отметим, что в период отсутствия повышенного спроса на валюту рубль хоть и стабилен, но тем не менее не получает особо заметной поддержки вблизи уровня 90. Такой поддержкой могут стать крупные квартальные выплаты в бюджет в условиях дефицита рублевой ликвидности и ужесточения денежно-кредитных условий после повышения ставки ЦБ", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль вслед за позитивным стартом резко подешевел, обновив пятничные минимумы. Однако после открытия основных торгов российская валюта стала быстро укрепляться, выйдя в неплохой плюс. В середине сессии началась умеренная нисходящая коррекция. Поддержку рублю может оказывать налоговый период, хотя пик фискальных платежей приходится на завтра и пятницу. Поэтому уже в ближайшие дни действие этого фактора прекратится: с рынка исчезнет дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Дополнительным позитивом способно выступить улучшение ситуации на рынке нефти, наблюдающееся с конца июня. С некоторым временным лагом это должно увеличить объем экспортной выручки и поступления инвалюты в страну. Правда, данный драйвер, возможно, будет лишь удерживать рубль от более быстрого ослабления, которому продолжит способствовать стабильно высокий уровень импорта и затрат госбюджета", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рост цен на нефть ускорился вечером в понедельник на ожиданиях сокращения предложения топлива на мировом рынке во втором полугодии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $82,95 за баррель, что на 2,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,63%, до $79,09 за баррель.

По итогам прошлой недели WTI и Brent подорожали на 2,3% и 1,5% соответственно, завершив в плюсе четвертую неделю подряд. Подъем зафиксирован, несмотря на восстановление курса доллара.

Экономисты практически полностью уверены в том, что ФРС снова повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако многие полагают, что это повышение станет последнем в текущем цикле, начавшемся в марте 2022 года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 июля на 10,44 копейки, до 90,489 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,48 копейки, до 100,3614 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник подрос на 12,46 копейки по отношению к пятнице и составил 90,5569 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,39 копейки и составил 90,5224 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 082,167 млн, из которых $365,008 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $717,159 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 26,82 копейки, до 100,3663 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 32,37 копейки, до 100,3729 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR412,996 млн, из которых EUR100,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR312,721 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке межбанковского кредитования повысились с началом новой недели. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов - до 8,04% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 8 базисных пунктов - до 7,57% годовых, на 3 месяца увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,39% годовых, на 6 месяцев прибавила 1 базисный пункт, поднявшись до 7,4% годовых.