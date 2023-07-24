"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях Splunk против IBM

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Splunk Inc. против "шорта" в акциях IBM" с целевой доходностью до 25% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики считают, что динамика акций Splunk в ближайшее время будет более позитивной в сравнении с динамикой бумаг International Business Machines (IBM), рост бизнеса которой будет весьма скромным в ближайшие годы.

Эксперты указывают на возможные риски для парной инвестидеи:

- Быстрый коммерческий успех платформы IBM WatsonX.

- Более медленный процесс выхода Splunk на прибыль.

- Существенное замедление темпов роста Splunk.

- Значимый резкий рост доходностей на долговом рынке, что приведет к сжатию мультипликаторов компаний с низким уровнем рентабельности (Splunk).

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