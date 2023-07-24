Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 24 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании заседания Федрезерва США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 8 базисных пунктов - до 67,41% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 9,43% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 2 базисных пункта - до 68,38% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 17 базисных пунктов, опустившись до 41,89% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 12,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 20 базисных пунктов - до 49,08% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт - до 32,92% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 184 базисных пункта - до 49,68% от номинала (их доходность снизилась на 116 базисных пунктов и составила 24,25% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 1 базисный пункт, подорожав до 40,82% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 23,7% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году снизился в цене на 1 базисный пункт, подешевев до 90,04% от номинала (его доходность выросла на 160 базисных пунктов и составила 79,64% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале новой недели продемонстрировали боковую динамику в ожидании объявления итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 июля.

Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых. При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. "Споры о том, насколько сильно нужно наказывать экономику более высокими ставками, чтобы должным образом подавить инфляцию, все еще продолжаются", - считает ведущий аналитик Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс.