"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций D.R. Horton до $145

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций D.R. Horton Inc., одного из крупнейших американских застройщиков по количеству сданных объектов и выручке, со $135 до $145 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"20 июля D.R. Horton отчиталась за 3К23. Совокупная выручка, включая финансовые операции и аренду, повысилась на 10,7% до $9,73 млрд, что существенно выше нашей оценки $8,15 млрд. Прибыль на акцию (EPS) снизилась на 16,5% до $3,90, но превысила нашу оценку $2,57 и консенсус прогноз $2,83. Председатель совета директоров Дональд Хортон отметил на телеконференции по итогам 3К23, что несмотря на рост ипотечных ставок и инфляционное давление чистые продажи в 3К23 выросли на 37%. Предложение нового и вторичного жилья по доступным ценам остается ограниченным, демографические факторы, поддерживающие спрос, по-прежнему благоприятны. Компания снижает цены и размеры жилья, чтобы сделать его более доступным и генерировать денежные потоки", - отмечает в комментарии.

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