"Финам" сохраняет рейтинг акций Норникеля на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций "Норильского никеля" на уровне "держать" с целевой ценой 14534 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Норильский никель" представил невпечатляющие операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года, отмечает Калачев. В поквартальном и в годовом сопоставлении группа "Норникель" сократила производство никеля и меди, увеличив добычу металлов платиновой группы.

"Результаты ожидаемые, и потому нейтральные для оценки компании. Напомним, что прогнозы по производству на весь 2023 год, которые компания подтверждает, также предполагают снижение по всем группам на фоне ремонтов и реализации инвестиционной программы. При этом "Норникель" пока не раскрыл данные по продажам. Мы их увидим уже в финансовом отчете, публикация которого ожидается 2 августа. С учетом слабой динамики цен на металлы и роста затрат, финансовые результаты компании также не обещают приятных сюрпризов. Вероятность выплаты промежуточных дивидендов в текущем году, после того как "Норникель" решил не платить по итогам прошлого года, на наш взгляд небольшая", - пишет эксперт "Финама".

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