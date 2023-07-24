Freedom Finance Global рекомендует держать акции "Селигдара" с целью 68 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Рост фондового рынка в понедельник значительно обогнали акции золотодобытчика "Селигдар", подорожавшие на 7,3% до 64,65 руб., - пишет эксперт. - Возможно, что главной причиной роста акций стал как сегодняшний рост цен на золото, так и публикация в конце прошлой неделе операционных результатов компании за I полугодие 2023 года. Результаты оказались сильными: производство золото компанией выросло в годовом выражении на 8%, реализация золота выросла год-к-году на 47%. Производство олова компанией увеличилось на 14%, а производство меди - на 28%. Кроме того, компания продала ещё 1322 кг золота, приобретённого у сторонних поставщиков по цене "выше рынка".

Скорее всего, рынок ожидает от компании сильных финансовых результатов за I полугодие 2023 года, подчеркивается в комментарии. Руководство компании ранее не исключало, что по итогам 2023 года компания может вернуться к выплатам дивидендов, и вполне возможно, что инвесторы приобретают эти акции на длительный срок, чтобы дождаться будущих дивидендов по итогам года, полагает Мильчакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.