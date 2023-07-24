Акции Microsoft, Alphabet и Visa будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Visa Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Свои отчетности компании представят во вторник, после закрытия торгов в США. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения, указывает аналитик.

"Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию Microsoft (рекомендация - "продавать") может составить $2,55 после $2,23 за аналогичный период годом ранее. В фокусе - "облачный" сегмент, развитие искусственного интеллекта, сделка по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. "За месяц бумаги сократились на 0,9%. Котировка на пятницу - $344. Акции MSFT могут снизиться до 50-дневной скользящей средней - $342. С технической точки зрения, от этого уровня может начаться отскок", - отмечает Холоденко.

Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS Alphabet (рекомендация - "покупать") может составить $1,34 по сравнению с $1,21 за аналогичный период годом ранее, подчеркивается в комментарии. "Котировка на пятницу - $120. Акции могут снизиться до $115. От этого уровня может начаться отскок. Ближайшее сопротивление - $126", - пишет аналитик.

Согласно консенсус-оценке аналитиков, во II квартале EPS Visa (рекомендация - "покупать") может составить $2,11 после $1,98 за аналогичный период годом ранее. "Котировка на пятницу - $239,2. Ближайшая поддержка - $236. От этой отметки может начаться новый виток наверх", - указывает Холоденко.

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