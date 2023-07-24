Рубль днем слабо меняется к доллару и евро, не отреагировав на решение Банка России по ключевой ставке

Москва. 24 июля. Доллар США и евро заметно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, рубль растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июля.

Курс доллара США составил 90,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,28 руб./EUR1, подешевев на 91,785 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 70,3 копейки - до 94,84 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,4 копейки - до 12,52 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется в ходе дневных торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Кроме того, поддержку рублю оказывает растущая нефть, а также решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5%, и начать операции "зеркалирования" по паре "китайский юань - рубль".

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны, сообщил в пятницу регулятор.

"Повышение ключевой ставки ЦБ до 8,5% превысило консенсус-прогноз рынка, рубль ответил укреплением. Однако серьезную поддержку национальной валюте решение ЦБ не оказало в силу инфраструктурных ограничений. Налоговый период также будет играть на стороне рубля в ближайшее время. Но вряд ли эти факторы позволят национальной валюте показать значительное укрепление, скорее, рынок будет видеть умеренные колебания валютных курсов. Санкционное давление, усилившееся на прошлой неделе, не оказало заметного влияния на курсы валют. В фокусе внимания инвесторов также находится еще ряд факторов, способных повлиять на стоимость бивалютной корзины: нефтяные цены, темпы роста экономики Китая, а также ожидания от ФРС США окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Повышение ключевой ставки оказывает ограниченную поддержку рублю, но решение о начале продаж юаней со стороны ЦБ для зеркалирования инвестиций из ФНБ ограничивает риски ослабления рубля. В понедельник курс пары "доллар-рубль" находится у 90,5 руб./$1. Пик текущего налогового периода приходится на пятницу, и на фоне наращивания продаж валюты экспортерами курс пары "доллар-рубль" может протестировать отметку в 90 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть поднимаются днем в понедельник на ожиданиях стимулирования китайской экономики и перспективах сокращения предложения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $81,38 за баррель, что на 0,48% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Международный бенчмарк приближается к трехмесячному максимуму, составляющему $81,76 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,53%, до $77,48 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания введения стимулирующих мер в Китае, чья экономика слабо восстанавливается после пандемии, пишет Trading Economics.

В пятницу Пекин уже призвал регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе за счет улучшения кредитных условий, сообщало сетевое издание MarketWatch.

Кроме того, нефтетрейдеры ожидают снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравии.